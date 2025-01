Leticia Colin surge de biquíni sem alças e curte banho de piscina na Bahia

A atriz Leticia Colin, de 35 anos, publica uma série de registros dos dias de verão ao lado dos amigos em viagem a Salvador, na Bahia

Nesta terça-feira, 28, a atriz Leticia Colin, de 35 anos, decidiu abrir o álbum de fotos de sua viagem a Salvador, na Bahia, para compartilhar os registros com os seus mais de quatro milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Nas imagens a cantora aparece aproveitando o dia ensolarado de verão para se refrescar com um banho de piscina.

"Dia delicioso. Todo o love (amor), amigos queridos", escreveu na legenda da publicação.

Leticia viajou acompanhada dos amigos e, inclusive, publicou imagens pegando um bronzeado ao lado deles. A atriz está hospedada em um hotel à beira-mar bastante visitado pelos turistas que estão em Salvador.

Para o look de verão, Leticia apostou em um biquíni verde, com a parte de cima sem alças. De acessórios, a artista investiu em brincos dourados, braceletes marrons e óculos de sol. Nas imagens, a atriz aprece sorridente, tomando sol nas costa e no bumbum.

Na seção de comentários, os admiradores de Colin elogiaram: "Leticia, tu é linda demais"; "Salvador é tudo de bom, não é? Aproveite" e "Maravilhosa", foram algumas das mensagens da publicação.

Confira, abaixo, a série de registros publicados no perfil de Leticia no Instagram:

Filho de Leticia Colin tenta segurá-la ao vê-la dançar em festa

Durante festa recente promovida pelo ator Eduardo Sterblitch, Leticia Colin apareceu dançando muito ao som da banda que tocava ao vivo. Porém, o filho dela interrompeu a performance da mãe.

No vídeo que viralizou na internet, Colin foi flagrada dançando muito ao som de pagode. Com sorriso no rosto, a atriz atraiu todos os olhares para o seu rebolado. Confira!

