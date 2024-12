Letícia Cazarré elogia Juliano Cazarré em meio a rotina corrida com seis filhos

'Completão', elogiou Letícia Cazarré; O casal é pai de seis filhos, que têm idades que vão dos 12 anos de idade a menos de 1 ano

Na manhã desta quinta-feira, 19, Letícia Cazarré filmou o marido, o ator Juliano Cazarré enquanto o marido se exercitava. A stylist descreveu um pouco da rotina puxada do marido, que se divide entre os cuidados com os seis filhos e as gravações de "Volta por Cima", e se declarou ao amado.

"Esse homem passou o dia inteiro ontem cuidando da casa e das crianças comigo, fez o almoço deles, fez a jantinha do Estêvão [o caçula do casal], saiu para Globo às 21h para gravar novela, voltou às 23h, acordou hoje antes das 6h, deu café da manhã para as crianças e me deixou dormindo até mais tarde", começou Letícia.

"Agora, está malhando antes de voltar para Globo. É o completão da internet", completou ela, elogiando e se declarando ao ator. Letícia e Juliano são pais de Vicente, de 14, Inácio, de 12, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, Maria Guilhermina, de dois, e Estêvão, de nove meses.

Nova evolução

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré dividiu uma ótima notícia com os seguidores na manhã de quinta-feira, 12. Por meio das redes sociais, a esposa do ator Juliano Cazarré, que está no ar em Volta por Cima, da TV Globo, revelou que a filha do casal, Maria Guilhermina, não necessita mais do auxílio de um respirador mecânico durante o dia.

Para quem não sabe, a pequena, de dois anos, nasceu com uma condição rara no coração chamada Anomalia de Ebstein e, até então, precisava do aparelho para conseguir respirar normalmente. Agora, Leticia explicou que a herdeira só usará a cânula para dormir.

Em seus stories no Instagram, a influenciadora celebrou a evolução da filha: "Maria Guilhermina de Guadalupe está muito feliz. Tomou banho agora, está treinando ficar de barriga para baixo", iniciou Leticia Cazarré, filmando a pequena sorrindo.

"Não está mais precisando daquele respirador porcaria, vamos jogar fora esse respirador. Promessa de Nossa Senhora, não vai mais precisar do respirador, só de noite para descansar, mas ano que vem nem de noite vai precisar", completou a esposa de Juliano Cazarré.

