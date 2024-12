Esposa de Juliano Cazarré faz retrospectiva de 2024: 'Que ano'

Leticia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, fez uma retrospectiva de 2024 e relembrou momentos marcantes do ano que está chegando ao fim

Em suas redes sociais, Leticia Cazarré sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 837 mil seguidores. Casada com Juliano Cazarré, ela é mãe de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco anos, Maria Madalena, de três, Maria Guilhermina, de dois, e Estevão, de nove meses.

Nesta terça-feira, 17, a famosa usou a sua conta no Instagram para fazer uma retrospectiva de 2024 e relembrou momentos marcantes do ano.

"Como posso criticar 2024 se celebrei meus 40 anos entre amigos em um jantar especial, dei à luz meu sexto filho, levei Guilhermina ao santuário de Fátima pela primeira vez, conheci o Papa e recebi um conselho dele para a vida, visitei Roma e Florença com meu amor e meu bebê de 80 dias, vi Maria Guilhermina superar mais uma internação difícil, percorri trilhas lindíssimas na serra catarinense, voltei ao papel de professora, vi o milagre acontecer aos poucos na vida da Guigui, redefeni meu estilo pessoal e conquistei meu closet dos sonhos", disse ela.

Na legenda da publicação, Leticia completou: "Que ano, senhoras e senhores! Da minha parte, já podemos dar por encerrado".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Nova evolução

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré dividiu uma ótima notícia com os seguidores na manhã de quinta-feira, 12. Por meio das redes sociais, a esposa do ator Juliano Cazarré, que está no ar em Volta por Cima, da TV Globo, revelou que a filha do casal, Maria Guilhermina, não necessita mais do auxílio de um respirador mecânico durante o dia.

Para quem não sabe, a pequena, de dois anos, nasceu com uma condição rara no coração chamada Anomalia de Ebstein e, até então, precisava do aparelho para conseguir respirar normalmente. Agora, Leticia explicou que a herdeira só usará a cânula para dormir.

Em seus stories no Instagram, a influenciadora celebrou a evolução da filha: "Maria Guilhermina de Guadalupe está muito feliz. Tomou banho agora, está treinando ficar de barriga para baixo", iniciou Leticia Cazarré, filmando a pequena sorrindo.

"Não está mais precisando daquele respirador porcaria, vamos jogar fora esse respirador. Promessa de Nossa Senhora, não vai mais precisar do respirador, só de noite para descansar, mas ano que vem nem de noite vai precisar", completou a esposa de Juliano Cazarré.

Leia também: Juliano Cazarré faz exercício físicos com o filho mais novo