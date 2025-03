Lembra dele? Brunno Abrahão, ator mirim de Celebridade, tem nova profissão

Brunno Abrahão, que interpretou o personagem Zeca na novela Celebridade, da Globo, atualmente se dedica a outra profissão

Brunno Abrahão, que aos 10 anos interpretou o personagem Zeca na novela Celebridade, da Globo, está longe da TV há mais de uma década. Na produção, que está sendo reprisada no Canal Viva, ele era filho do jornalista Cristiano (Alexandre Broges), e apoiava o relacionamento do pai com uma vizinha, Noêmia (Julia Lemmertz).

Antes do folhetim, o ex-ator mirim também participou de outros grandes sucessos como os filmes Xuxa Popstar (2000) e Xuxa Abracadabra (2003), o programa Xuxa no Mundo da Imaginação, e as novelas América (2005), O Quinto dos Infernos (2002) e Amazônia: De Galvez a Chico Mendes (2007). Depois, Bruno ainda realizou participações pontuais na TV, e sua aparição mais recente foi em Cheias de Charme (2012).

Qual a nova profissão de Brunno Abrahão?

Longe da carreira artística, Brunno Abrahão, que está prestes a completar 32 anos, decidiu se dedicar a outra profissão: a de arquiteto. Segundo o site NaTelinha, além de ser formado em Arquitetura e Urbanismo, ele possui especialização em Literatura, Cultura e Contemporaneidade. O jovem também trabalha como roteirista freelancer.

Brunno Abrahão com Julia Lemmertz e Alexandre Borges

Foto: Reprodução/Globo

