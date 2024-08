Laura Portiolli revela inspiração no pai e mira em programa próprio

Em entrevista à CARAS Brasil, a jovem comunicadora Laura Portiolli revela sonho na TV aberta e inspiração no pai, o apresentador Celso Portiolli

O ditado "filho de peixe, peixinho é" se encaixa perfeitamente na família do apresentador Celso Portiolli (57). A primogênita Laura Portiolli (22) tem demonstrado cada vez mais o talento para comunicadora que herdou do pai. Depois que ganhou um espaço próprio na sessão noturna de podcasts do SBT com o PodNight, exibido logo após o programa Operação Mesquita, a jovem mostra que veio para a TV para ficar. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala da experiência e do quanto se inspira no pai. E ainda revela novo sonho: programa próprio.

Laura revela que neste período tem entendido cada vez mais como funciona um podcast. “A experiência com o podcast tem sido extremamente enriquecedora. Tenho aprendido muito sobre como me portar em entrevistas e a importância de estar bem preparada com um bom roteiro. Também estou me aprofundando em aspectos técnicos e entendendo como funciona cada setor do podcast. Além disso, essa experiência tem sido fundamental para melhorar minha fluência ao me comunicar de forma mais eficiente com o público”, diz.

A jovem comunicadora ainda relembra como recebeu o convite do SBT. “Recebi com grande surpresa e alegria. Vejo essa oportunidade como uma excelente forma de expandir o meu trabalho. Fazer parte da grade do SBT é um marco significativo na minha carreira e estou muito animada para alcançar um público ainda maior através desta parceria”, comemora.

Laura se formou em Moda e fez pós-graduação, mas descobriu este novo caminho. “Sempre sonhei em empreender e já tive uma loja online. No entanto, percebi que um podcast poderia ser uma ferramenta importante para entender o meio digital e me preparar para o futuro. A comunicação no podcast é um passo estratégico para me aproximar da moda também”, conta.

MAIOR INSPIRAÇÃO

Celso Portiolli se tornou um dos maiores comunicadores do rádio, da TV e das redes sociais e é a maior inspiração de Laura. “Meu pai é, sem dúvida, uma grande inspiração para mim. Ele sempre me apoiou e me deu conselhos valiosos, como o de ser um pouco mais séria nas entrevistas. Além dele, me inspiro em muitos talentos que acompanho nas redes sociais. Assisto a muitos podcasts e aprendo com cada um deles, buscando sempre aprimorar minhas habilidades como comunicadora”, destaca ela, acrescentando um dos conselhos mais importantes que já ouviu dele. “O mais bacana que ele me deu foi deixar o convidado terminar o raciocínio e não interrompê-lo. Trazendo uma evolução profissional”, diz.

Laura Portiolli é primogênita do apresentador Celso Portiolli - Reprodução/Instagram

SONHO DA TV ABERTA

Laura Portiolli tem a experiência do podcast e se sente realizada, mas já sentiu os olhos brilharem e o coração bater forte pela TV aberta. “A televisão é algo impressionante. Não passava na minha cabeça fazer televisão, mas quando você conhece o meio, acaba se apaixonando. Sou muito grata à oportunidade que o SBT me deu e, a partir desse momento, passei a sonhar em ter meu próprio programa na TV, além da marca de roupa, a qual sou conselheira. Agora são duas paixões, a moda e a comunicação”, confessa.

A jovem comunicadora conta também como está sendo a relação com o público. “Ela se constrói, principalmente, através dos comentários e mensagens que recebo. Tento lidar bem com as críticas e, embora às vezes elas me deixem um pouco abalada, consigo superá-las facilmente. Adoro críticas construtivas e leio todos os comentários com muito carinho, pois eles me ajudam a crescer e a melhorar o meu trabalho”, salienta.

Laura ainda se aprofunda sobre sua percepção às críticas negativas. “Quando recebo uma crítica construtiva, converso com meu pai sobre ela e acolho muitos dos conselhos que recebo pela internet. No entanto, para críticas destrutivas, aprendi a não dar atenção. Meu pai sempre me lembra do ditado: "quem te irrita, te controla". Tento focar no que realmente importa e usar o feedback positivo para melhorar meu trabalho”, salienta.

Jovem sonhadora, a herdeira de Celso Portiolli tem muitos planos. Ela pretende segui-los em paralelo à carreira de apresentadora. “Sempre terei um pé na Moda. Atualmente, sou conselheira de uma marca que está crescendo bastante. Embora ainda não tenha moda feminina, estamos trabalhando para lançar essa linha até o final do ano. Quero aplicar meu conhecimento e experiência para ajudar a expandir essa marca para contribuir com o seu sucesso”, finaliza.