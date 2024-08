Lauana Prado curte momento romântico com namorada diante do pôr do sol

Lauana Prado está curtindo uma viagem ao lado da namorada Tati Dias e as duas tiveram um momento para lá de romântico diante do pôr do sol

Atualmente, Lauana Prado e a namorada Tati Dias estão curtindo uma viagem romântica. Elas estão no sítio de Fernando Mocó, noivo de Maraisa, em Araguanã, no Tocantins. Maiara também está curtindo os dias de descanso.

Nesta terça-feira, 6, Lauana e Tati tiveram um momento para lá de romântico ao curtirem o pôr do sol no rio Araguaia. Em sua conta no Instgram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo apaixonado na amada diante do cenário paradisíaco.

"O Araguaia é bálsamo de amor e paz", escreveu ela na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Silêncio, Lauana Prado está amando", escreveu um internauta. "A diferença de altura sendo o charme do namoro", brincou outra. "É demais para os nossos corações", escreveu uma terceira.

Clima de romance

A cantora Lauana Prado ganhou uma declaração de amor de sua namorada, Tati Dias. A estrela foi homenageada pela amada com um recado nos stories do Instagram junto com uma foto delas trocando carinhos durante um encontro.

Na imagem, Tati disse: “A saudade quando transborda”. Então, ela compartilhou um texto escrito por Nino Andrade, que dizia: "Você chega, e sei lá, muda qualquer coisa aqui dentro. Eu gosto mais do dia, gosto mais de quem eu sou, gosto mais do vento. Você chega em uma terça feira normal e muda a semana inteira. Não importa quanto tempo vai ficar, eu não me sinto sozinha. Eu gosto da sua saudade disfarçada em um vamos nos ver pelo menos cinco minutinhos? Você chega e não importa o mundo lá fora, a gente simplesmente esquece. Você chega e alguma coisa aqui dentro revive. Eu gosto do jeito que a sua luz me aquece, mesmo quando a minha enfraquece".

Ao ver a homenagem, Lauana fez questão de responder com uma mensagem repleta de amor. "Quando penso que não posso mais me surpreender, você vem e me dá um afago assim... sem nenhum motivo aparente. Minha saudade tem nome e é linda de viver", contou.