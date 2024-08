Maraisa esbanja romantismo em fotos com Fernando Mocó e se emociona

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, apareceu em um momento especial com seu noivo, o empresário Fernando Mocó

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, apareceu em um momento especial com seu noivo, o empresário Fernando Mocó. Os pombinhos iniciaram os preparativos para o casamento com um ensaio fotográfico realizado no Rio Araguaia em Araguanã, Tocantins. Parte dos cliques e vídeos de bastidores foram postados nesta quarta-feira, 07, no Instagram dos fotógrafos.

"Quem não acreditou, que acredite", disse a cantora, que aparece ao lado do fotógrafo Vinicius Cantuares. Em seguida, ela perguntas quantas fotos teriam ao todo o ensaio. Depois, ela se emociona ao ver os registros e aparece enxugando as lágrimas.

Nas imagens, compartilhadas pelo fotógrado, os dois aparecem sorridentes no Tocantins, estado onde o empresário possui residência. Para omomento, a cantora apostou em um maiô colorido da Dolce&Gabbana.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Que fotos lindas! Tão bom ver a maraisa feliz", disse uma. "Casal lindo Deus abençoe infinitamente", desejou outra. "Cada foto uma mais linda que a outra", opinou uma terceira.

Vale lembrar que o casal reatou a relação há pouco tempo, após passarem alguns dias separados.

Maiara se impressiona com detalhes em mansão do cunhado, Fernando Mocó

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, desembarcou em Araguaína, no Tocantins, na manhã desta terça-feira, 6, e aproveitou para fazer uma visita ao cunhado, Fernando Mocó e se surpreendeu com o tamanho da casa do empresário.

"Olha a casa do meu cunhado, olha o tamanho desse vaso, é do tamanho da gente", se chocou a irmã gêmea de Maraisa. Em seguida, a cantora sertaneja mostrou detalhes da área externa da casa, composta por uma piscina de borda infinita e uma vista paradisíaca para um grande lago. "Gente, que delícia esse lugar. Estou alugando a hospedagem, quem quiser, depois é só mandar no direct", brincou a famosa. Veja as fotos aqui.