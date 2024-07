Lauana Prado surge em clima de romance com a namorada: ‘Quando transborda’

Tá apaixonada! A cantora Lauana Prado reagiu ao ver a declaração de sua namorada em foto das duas trocando carinhos

A cantora Lauana Prado ganhou uma declaração de amor de sua namorada, Tati Dias, neste final de semana. A estrela foi homenageada pela amada com um recado nos stories do Instagram junto com uma foto delas trocando carinhos durante um encontro.

Na imagem, Tati disse: “A saudade quando transborda”. Então, ela compartilhou um texto escrito por Nino Andrade, que dizia: "Você chega, e sei lá, muda qualquer coisa aqui dentro. eu gosto mais do dia, gosto mais de quem eu sou, gosto mais do vento. Você chega numa terça feira normal e muda a semana inteira. Não importa quanto tempo vai ficar, eu não me sinto sozinha. Eu gosto da sua saudade disfarçada em um vamos nos ver pelo menos 5 minutinhos? Você chega e não importa o mundo lá fora, a gente simplesmente esquece. Você chega e alguma coisa aqui dentro revive. Eu gosto do jeito que a sua luz me aquece, mesmo quando a minha enfraquece".

Ao ver a homenagem, Lauana fez questão de responder com uma mensagem repleta de amor. "Quando penso que não posso mais me surpreender, você vem e me dá um afago assim... sem nenhum motivo aparente. Minha saudade tem nome e é linda de viver", contou.

Quem é a namorada de Lauana Prado?

Afinal, quem é Tati Dias? Além de influenciadora digital, ela já participou de 'A Fazenda 11', da Record TV, e duas temporadas do 'De Férias com o Ex Brasil', reality show exibido na MTV. Nascida em São Paulo, ela também é empresária e chef de cozinha.

Atualmente, a namorada de Lauana Prado conta com 1,6 milhões de seguidores no Instagram, onde gosta de compartilhar conteúdos sobre seu dia a dia, esporte, lifestyle e maternidade. Tati é mãe do pequeno Bento, nascido em 2022, fruto de seu antigo relacionamento com o atleta Junior Saldanha.

Os rumores de que o status de relacionamento de Lauana Prado não seria mais de solteira começaram a circular logo após uma publicação de Tati Dias, no dia 7 de junho, junto com a cantora. Vale lembrar que a artista sertaneja estava solteira desde o fim de seu namoro com Veronica Schulz, em dezembro de 2023.