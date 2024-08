Larissa Manoela revela que não se arrepende de decisão tomada em 2023

Larissa Manoela é questionada se tem algum arrependimento sobre a exposição do desentendimento com os pais em 2023

A atriz Larissa Manoela surpreendeu ao comentar sobre a sua decisão de falar publicamente sobre o desentendimento com os pais em 2023. Na época, eles cortaram os laços quando a artista quis tomar as rédeas de sua carreira e sua vida financeira. Agora, ela contou que não tem arrependimentos sobre as decisões que tomou no passado.

"Tudo acontece porque tem que acontecer. Não se deve olhar pra trás e sentir que se arrependeu. O passado já foi, vive-se o presente e o futuro, e os caminhos para percorrer. A vida é uma só, e só temos o agora para se se entregar de corpo alma. Gosto de sair da minha zona de conforto e tenho muitos objetivos a atingir", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

Então, Larissa refletiu sobre como é cuidar da própria carreira. "Isso foi algo que sempre almejei, que queria ter na vida. E gerir a própria carreira é desafiador, difícil demais. Às vezes, não tenho certeza das escolhas. Preciso pensar nos caminhos, nas mudanças de rota, de planejamento, não é fácil estar nesse 'por trás das câmeras'. Mas sempre busco a minha melhor versão", afirmou.

Larissa Manoela recusou novo papel na Globo

A atriz Larissa Manoela confirmou que se recusou um papel na próxima novela das 6 da Globo. Após especulações, ela contou que precisou escolher seus próximos projetos, mas não nega que possa voltar a fazer novela no futuro.

Larissa foi cotada para a novela Garota do Momento, próxima trama das 6 da Globo, mas não aceitou o trabalho. Com isso, a emissora chamou Maisa para interpretar a vilã da história.

"Eu, agora, estou muito seletiva. Eu gosto da abertura de poder falar sobre os trabalhos e o que a gente faz. Eu nunca fecho as portas, estão sempre abertas porque eu amo novela. A gente é da dramaturgia, a gente gosta do cinema, a gente gosta do teatro. Acontece que, em determinados momentos, a gente é obrigado a escolher e optar por alguns caminhos”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Então, ela celebrou a novidade de ver Maisa na Globo. "Eu tenho certeza que vai ser uma linda novela. Agora foi divulgado que é a Maisa, estou tão feliz por ela! Nossa amiga que a gente vibra tanto. Vai ser mais um super sucesso e a gente já está trocando figurinha”, afirmou ela.