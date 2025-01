Larissa Manoela entra em brincadeira que prevê gravidez

Larissa Manoela entrou em brincadeira nas redes sociais e se surpreendeu após o filtro prever uma gravidez para o ano de 2025

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

No TikTok, a famosa decidiu entrar em uma brincadeira e usou o filtro chamado "Minha vida em 2025" ao lado do marido André LuizFrambach.

Os dois se surpreenderam e ficaram com uma expressão assustada após o filtro mostrar o emoji de uma mulher grávida, prevendo que talvez o casal aumente a família neste ano. Será que vem aí?

"A reação sendo a mesma", brincou Larissa na legenda. O último trabalho de Larissa Manoela foi como Filipa em De Volta Aos 15, série disponível na Netflix. Já André Luiz interpretou Elias em No Rancho Fundo, novela exibida em 2024 pela Rede Globo.

Comemoração

O aniversário de Larissa Manoela foi no dia 28 de dezembro e a atriz compartilhou cliques da festa em sua rede social. Nos registros, a famosa mostrou como foi a comemoração e qual foi o tema escolhido para a data.

Dias após fazer seu terceiro casamento com André Luiz Frambach, a artista celebrou a chegada de seus 24 anos com uma reunião em sua casa com tema de "cerejinha". Com balões e flores em tons de vermelho, Larissa surgiu deslumbrante em um vestido vermelho longo e com recortes.

"Eu só tenho motivos para sorrir. 24 anos de vida. O mês de dezembro perfeito. Um 2024 abençoado. Novos sonhos para o futuro. E muita gratidão por tudo que vivi até aqui! Só peço para que Deus me dê muita saúde e conserve o meu coração com pureza e amor, a gente está precisando né?", começou dizendo.

E agradeceu: "Obrigada pelas mensagens de carinho. Fazer aniversário está no top 1 de coisas que eu mais amo fazer. E não só porque é um dia de festa, mas também porque comemorar a vida é mágico e enquanto eu estiver viva estarei celebrando. Sou apaixonada em viver! E já que só temos agora, então bora! Feliz novo ano, que seja próspero para todos nós. Obrigada por estarem aqui, eu recebo todo amor! Amo vocês. Lari".

Leia também: Larissa Manoela e André Luiz Frambach esbanjam amor em dia de praia