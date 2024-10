Karoline Lima comenta sobre a adaptação de Cecília na escola

Karoline Lima comentou sobre como tem sido a adaptação da filha Cecília na escola. A menina é fruto do seu relacionamento com Éder Militão

Recentemente, Karoline Lima se mudou para o Rio de Janeiro com a filha Cecília, de dois anos, para ficar mais perto do namorado Léo Pereira. A pequena é fruto do relacionamento da influencer com Éder Militão.

A famosa, que nasceu em Fortaleza, comentou sobre sua adaptação na Cidade Maravilhosa. "Está tranquilo. A gente está amando. Sou de Fortaleza, então estou mais em casa no Rio do que em São Paulo, por exemplo. Está sendo uma delícia", disse.

Além disso, Karol colocou a filha na mesma escola onde estudam Helena, de quatro anos, e de Matteo, de três anos, filhos de Léo Pereira com Tainá Castro. "Foi um desafio para mim (colocá-la na escola), mas, para ela, foi tranquilo. As crianças se cuidam entre si. Foi a melhor decisão", afirmou a mamãe coruja.

Ameaças de morte

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Recentemente, a digitial influencer resolveu abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram.

Um internauta quis saber se a famosa já foi criticada por seu romance com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, e ela revelou que já sofreu até ameaças de morte. Karoline postou um print em que motra uma das mensagens que recebeu.

"Se na torcida organizada tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos. Eu quero a morte do Léo Pereira e da Karoline urgentemente", dizia a mensagem.

Em seguida, Karoline afirmou que precisa expor mais mensagens como essa. "Vou começar a expor mesmo para vocês entenderem o que rola. Pessoas assim não representam a torcida do Fla", disse ela.

Em outro momento, a famosa desabafou sobre as críticas que recebe nas redes sociais. Karol revelou que chegou a usar Ozempic, um remédio famoso para emagrecer, após receber inúmeras críticas sobre o seu corpo. "Eu caí na besteira de usar o Ozempic, porque me disseram que eu estava gorda, com barriga de grávida. Sendo que eu só estava menstruada… Mas eu tomei a p**** do Ozempic, por causa de vocês", disse ela.