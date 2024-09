Karoline Lima chora ao desabafar sobre ataques que recebe na web

Karoline Lima fez um desabafo sincero com os seus seguidores nas redes sociais e chegou a chorar ao comentar sobre os ataques que recebe

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 23, a digital influencer usou o seu Instagram Stories para fazer um desabafo sincero.

A famosa revelou que chegou a usar Ozempic, um remédio para emagrecer, após receber inúmeras críticas sobre o seu corpo. "Eu caí na besteira de usar o Ozempic, porque me disseram que eu estava gorda, com barriga de grávida. Sendo que eu só estava menstruada… Mas eu tomei a p**** do Ozempic, por causa de vocês", disse ela.

Karoline também afirmou que as pessoas não têm noção do quanto um comentário ruim pode afetar quem o lê. "Isso gera um questionamento, 'o que tem de errado comigo?'. Eu me vejo tão bem, mas se todo mundo está criticando deve ter algo de errado comigo. Se eu não te agrado, passa direto", disse ela, sem conseguir segurar as lágrimas.

Queimadura

"Vocês lembram que uns dias atrás eu até contei para vocês que eu estava gravando publi e tal, aí o babyliss pegou no meu joelho? Ficou pior do que a gente imaginava. Geralmente, quando a gente faz uma queimadura, cria uma bolha e a bolha explode, e depois fica normal. No meu caso, não criou bolha. Ela simplesmente infeccionou", contou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, a famosa revelou que precisará até tomar antibiótico. "Não criou casquinha, nem nada, ficou com um líquido nojento. Eu mandei mensagem para o meu médico e ele falou: 'Karoline, você teve uma queimadura de segundo grau'. Queimadura de segundo grau e infeccionada. Agora eu vou ter que tomar um monte de remédio, antibiótico, pomada para ver se fica boa porque está muito nojento. Eu não tenho coragem nem de mostrar para vocês. Está um líquido amarelo, meio pingando. Está muito feio", afirmou.

Porém, após os fãs pedirem muito, Karoline postou um vídeo em que aparece tirando o curativo e exibindo o ferimento.