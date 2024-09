Karoline Lima revela ameaças de morte após assumir romance com Léo Pereira

Karoline Lima respondeu perguntas dos seguidores e revelou que já foi ameaçada de morte após assumir o romance com Léo Pereira

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 24, a digitial influencer resolveu abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram.

Um internauta quis saber se a famosa já foi criticada por seu romance com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, e ela revelou que já sofreu até ameaças de morte. Karoline postou um print em que motra uma das mensagens que recebeu.

"Se na torcida organizada tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos. Eu quero a morte do Léo Pereira e da Karoline urgentemente", dizia a mensagem.

Em seguida, Karoline afirmou que precisa expor mais mensagens como essa. "Vou começar a expor mesmo para vocês entenderem o que rola. Pessoas assim não representam a torcida do Fla", disse ela.

Desabafo

Na segunda-feira, 23, a digital influencer usou o seu Instagram Stories para fazer um desabafo sincero.

A famosa revelou que chegou a usar Ozempic, um remédio famoso para emagrecer, após receber inúmeras críticas sobre o seu corpo. "Eu caí na besteira de usar o Ozempic, porque me disseram que eu estava gorda, com barriga de grávida. Sendo que eu só estava menstruada… Mas eu tomei a p**** do Ozempic, por causa de vocês", disse ela.

Karoline também afirmou que as pessoas não têm noção do quanto um comentário ruim pode afetar quem o lê e que isso pode fazer as pessoas questionarem seu próprio valor. "Isso gera um questionamento, 'o que tem de errado comigo?'. Eu me vejo tão bem, mas se todo mundo está criticando deve ter algo de errado comigo. Se eu não te agrado, passa direto", disse ela, sem conseguir segurar as lágrimas.