Juntos! Noivo de Maraisa confirma volta do casal: 'Agora não termina mais'

Menos de um mês após anunciarem o fim do noivado, a cantora Maraisa e Fernando Mocó reataram a relação e estão juntos novamente

Maraisa e Fernando Mocó estão juntos novamente! Após serem fotografados aos beijos em um evento no último sábado, 15, o empresário confirmou a volta do casal ao colunista Leo Dias.

De acordo com o noivo da cantora sertaneja, os dois ainda não possuem uma data concreta para a cerimônia de casamento, mas que devem subir ao altar em breve. Ao final da conversa com o jornalista, Fernando Mocó garantiu que, agora, os dois estão firmes e fortes.

"Deixe comigo, amigo, agora não termina mais", declarou ele. Vale lembrar que, há menos de um mês, em fevereiro, Maraisa havia confirmado o fim do noivado ao portal LeoDias. Na ocasião, a dupla sertaneja de Maiara informou que 'os dois não estavam mais se sentindo bem com a relação e mereciam seguir'.

Os dois se conhecem desde a infância e assumiram o relacionamento há quase dois anos. O noivado aconteceu em setembro de 2023, e o casamento estava previsto para outubro de 2024. No entanto, em julho, o casal pegou o público de surpresa ao anunciar o término. Apenas duas semanas depois, os dois reataram e foram vistos trocando beijos durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará.

Maiara e Maraisa posam com os companheiros - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Médico de Maiara detalha condição que afeta a cantora

Há cerca de dois anos, Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, revelou por meio das redes sociais que foi diagnosticada com alopecia androgenética, ou seja, calvície – uma condição que gera queda dos cabelos. O assunto foi bastante comentado na internet em 2023, quando a sertaneja abriu o coração ao divulgar o problema, e se fala até hoje.

Em entrevista à CARAS Brasil, o dermatologista Domingos Coelho, que atende a artista e muitos outros famosos, detalha o caso da estrela. De acordo com o especialista, a alopecia é a queda, ausência ou rarefação dos pelos do couro cabeludo, seja de maneira transitória ou definitiva; confira mais detalhes!

Leia também: Maiara impressiona ao exibir cinturinha na academia; veja