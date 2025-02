Após os fãs notarem possíveis indiretas de Maraisa na web, a cantora confirmou o fim de seu noivado com Fernando Mocó nesta quinta-feira, 27

Após especulações dos internautas, Maraisa confirmou o término do noivado com Fernando Mocó nesta quinta-feira, 27. Em contato com o colunista Leo Dias, a cantora tranquilizou os fãs e explicou o motivo da separação.

"Nem eu nem nem Fernando estávamos nos sentindo bem com nossa relação", iniciou a irmã de Maiara no Fofocalizando. "A única coisa que quero dizer, é que ele seja feliz. Já teve muito falatório e brigas, merecemos seguir e encontrarmos pessoas que são compatíveis com nossas expectativas", completou.

"É ruim demais terminar. Mas se aconteceu, era para acontecer. Tudo isso vai passar, e vamos aproveitar o momento para fazer muita música boa", garantiu Maraisa.

Maraisa e Fernando Mocó se conhecem desde a infância e assumiram o relacionamento há quase dois anos. O noivado aconteceu em setembro do mesmo ano, e o casamento estava previsto para outubro de 2024. No entanto, em julho, o casal pegou o público de surpresa ao anunciar o término. Apenas duas semanas depois, os dois reataram e foram vistos trocando beijos durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Entenda os rumores

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla com a irmã gêmea Maiara, fez publicações enigmáticas por meio de seu perfil no Instagram na quarta-feira, 26. Isso porque na última segunda-feira, 24, a artista alertou os fãs de um possível fim do noivado dela e do empresário Fernando Mocó após publicar a frase "O tal do moleque nunca vai ser homem" por meio de seu perfil no X (antigo Twitter).

Na nova indireta, a artista compartilhou um vídeo que questiona qual seria a hora certa para desistir de alguém. “Às vezes a gente fica insistindo em plantar em terras que não são férteis. Às vezes a gente não escolhe muito bem o que plantar. Às vezes a gente põe a culpa na planta, mas a gente não tá observando como a gente tá cuidando do plantio”, disse uma mulher no vídeo repostado por Maraisa.

O conteúdo e frase postada no X reforçam a suspeita de que a cantora está solteira novamente. Confira o vídeo compartilhado por Maraisa.

Leia também:Maraisa surge internada em hospital e explica o motivo