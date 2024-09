Junno Andrade aprecia maturidade e encara desafio no teatro: 'Me considero das artes'

Em entrevista à CARAS Brasil, Junno Andrade fala sobre o espetáculo Casa, Comida e Alma Lavada, que acaba de estrear no Rio de Janeiro

Junno Andrade (61) está em mais um momento de estreia na carreira, com o espetáculo Casa, Comida e Alma Lavada, o qual ele destaca como uma ótima ferramenta para abordar o machismo e as crises rotineiras que envolvem o matrimônio. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista celebra a nova empreitada e garante que a maturidade tem sido apreciada com muito louvor, depois de viver as mais diversas experiências na juventude.

"Acho que esse tema [desafios do casamento] é sempre atual, as diferenças e afinidades que um casal vai encontrando no passar dos anos sempre vai existir. Até mesmo como devemos lidar com a “intimidade”: será que devemos fazer tudo um na frente do outro? Será que perde o encanto ou aumenta a cumplicidade?", questiona.

Escrita por Américo Nouman Jr. e Ricardo Tibau, a peça, que fica em cartaz até o dia 22 de setembro, no Rio de Janeiro, mergulha no relacionamento do casal Tânia Mara e Luís Alberto, que estão juntos há 20 anos. Com muito humor e surpresas, várias questões são apontadas como os ciúmes, dúvidas, rotina, amor e a paixão.

"O Luis Alberto é aquele cara meio ogro, ainda acha que Amelia era a mulher de verdade, mas em contrapartida casou com uma mulher moderna e independente que o faz refletir o tempo todo. Imagino que o Luis tem salvação, mas muito mais pela mulher que ele tem, do que pelos seus pensamentos machistas", avalia o artista que divide o palco com Bianca Rinaldi.

Com recém completos 61 anos, o namorado de Xuxa (61) tem levado a maturidade como um fato e garante ser muito bem resolvido com as mudanças que o tempo trouxe em sua vida. Uma delas é a serenidade e a calma, que não deixam mais a ansiedade falar mais alto. "Tenho me permitido arriscar mais, a errar, a não me cobrar tanto, embora virginiano. Estou mais relax, mais solto. A maturidade é uma dádiva, ela deveria chegar aos 18 anos. Teria feito tanta coisa que deixei de fazer por medo, receio", conta

Apesar de nos últimos anos ter se destacado por seus trabalhos como ator, Junno também é lembrado por sua atuação na música. Questionado se tem alguma preferência, o artista garante que está envolvido no mundo das artes é o que mais lhe interessa.

"Eu me considero das artes, respiro isso desde sempre. Gosto de compor, me alegra muito ver uma música que nasceu do nada estar sendo cantada por centenas de pessoas. Atuar e cantar pra mim é muito prazeroso, mas haja frio na barriga", diz ele aos risos.