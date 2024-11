Julio Rocha abre intimidade e conta segredo para driblar 'crises' no casamento: 'Sem filmar'

Em entrevista à Revista CARAS, Julio Rocha revela segredo para casamento saudável e fala sobre transformação de vida

Julio Rocha(44) ressignificou a sua carreira através da paternidade. Pai de José (5), Eduardo (4) e Sarah (1), o ator caiu nas graças do público e se tornou em uma referência quando o assunto é bom humor e leveza na criação de conteúdo para as redes sociais.

Casado com Karoline Kleine (36), ele conta em entrevista à Revista CARAS que a relação de amor e confiança com a família o permitiu ter um casamento saudável, no entanto, não livre de altos e baixos. Mesmo com as adversidades que podem surgir ao longo do caminho, o patriarca não deixa de deixar isso tomar o protagonismo dentro de casa.

“Um casal que não discute... você pode ter certeza de que tem algo errado. Enquanto há divergência, há interesse. Mas embora a gente possa discordar um do outro, temos um objetivo em comum que é a nossa relação e nossa família”, explica.

Longe das novelas desde Amor à Vida (2013), o ator se reinventou na internet e se transformou em um influenciador digital de sucesso. Hoje com quase 4,5 milhões de seguidores só no Instagram, ele comemora a flexibilidade que o trabalho lhe permite.

“Enquanto ouvimos casos em que os compromissos profissionais acabam deixando o casamento e os filhos em segundo plano, no meu o trabalho nos uniu ainda mais. A Karol está sempre participando comigo nos vídeos, aliás, está se revelando uma boa atriz, e as crianças também”, diz.

A demanda para criação de conteúdo é só um detalhe para o ator. Júlio Rocha brinca ao falar sobre a intimidade do casal e a importância de manter o relacionamento com esposa ainda mais vivo no período em que estão longe das redes sociais. "É claro que, como todo casal, precisamos daquele momento só nosso. Este é off-line e sem filmar", finaliza ele.

VEJA PUBLICAÇÃO DE JULIO ROCHA: