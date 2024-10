Juliette Freire relembra diagnóstico de aneurisma: 'Querendo chorar'

A cantora Juliette Freire relembrou quando recebeu o diagnóstico de aneurisma em 2021, em meio ao lançamento do seu primeiro EP

Juliette Freire foi a convidada do programa De Frente Com Blogueirinha desta segunda-feira, 28, e relembrou um momento muito delicado de sua vida.

A apresentadora questionou se a vencedora do BBB costuma escutar o seu primeiro EP, lançado em 2021. "Eu me acho meio vulnerável quando eu escuto. Não pelas músicas, mas pelo período em que eu me encontrava. Eu me sinto muito frágil, de verdade. Foi quando eu descobri o aneurisma", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que foi um período bem difícil, principalmente pelo fato de Juliette ter perdido a irmã após um AVC. "Eu estava gravando com um nó na garganta. É difícil escutar esse disco para mim, porque eu sei que eu estava querendo chorar", contou.

Após realizar mais exames, Juliette descobriu que não tem um aneurisma, e sim uma formação atípica na artéria.

Presente especial

A cantora e influenciadora digital Juliette usou as redes sociais na tarde de domingo, 27, para contar aos seguidores que foi surpreendida pelo namorado, Kaique Cerveny, com um presente especial. Em celebração ao primeiro ano de união do casal, a campeã do BBB 21, da TV Globo, recebeu um belo buquê de rosas vermelhas e um cartão romântico.

Por meio de seus stories no Instagram, Juliette mostrou detalhes do presente e compartilhou a declaração enviada por Kaique. "Um ano que você vem me fazendo uma pessoa mais feliz! Me traz paz, conforto, amor e as melhores risadas", iniciou o atleta de crossfit na mensagem.

"Minha maior sorte foi ter persistido tanto para ter você comigo, e a cada dia eu quero mais e mais você. Obrigada por mudar cada pedaço da minha vida com seu jeito! Te amo", completou o namorado de Juliette. Encantada com a surpresa, a famosa também se declarou ao amado: “Te amo tanto”.

Recentemente, o casal abriu um álbum de fotos de uma temporada pelo Rio de Janeiro. Além de aproveitarem o Rock in Rio, Juliette e Kaique Cerveny também curtiram diversos pontos turísticos da Cidade Maravilhosa.

