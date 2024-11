Juliette Freire explica motivo de preferir homens mais novos

Juliette Freire, que namora Kaique Cerveny, explicou os motivos de preferir homens mais jovens na hora de ter um relacionamento

Nesta terça-feira, 19, Juliette Freire foi a convidada do videocast Acessíveis e comentou bastante sobre relacionamento.

A ex-BBB de 34 anos namora Kaique Cerveny, que tem 26. Na ocasião, a famosa explicou os motivos de preferir homens mais novos para se relacionar.

"Homem mais novo tem a masculinidade menos frágil, e eles te tratam como a rainha. Eu vejo muito comentário: 'Ave Maria, o que é que essa mina quer com esse menino mais novo?'. Isso com outras artistas, amigas, vejo muito esses comentários. Comigo nem tanto, porque o meu namorado tem uma cara mais de brutamontes", brincou ela.

Em seguida, Juliette afirmou que suas amigas também preferem homens mais jovens. "Os homens mais novos, primeiro que eles não têm a masculinidade tão frágil, segundo que eles tratam você como uma rainha, e isso é encantador. Então eu estou amando, e minhas amigas - que também estão com homens mais novos -, elas falam a mesma coisa".

Desejo de se casar

Juliette e Kaique Cerveny acabam de completar um ano juntos! E o que não falta nas redes sociais do casal são perguntas sobre um futuro casamento. Em entrevista recente à Vogue, a famosa abriu detalhes sobre os planos de se casar, além de citar novos projetos que tem em mente.

"Acho que quando você está apaixonada, fala em casamento desde o primeiro dia", disse ela, que celebrou o primeiro ano de namoro no dia 27 de outubro. "Mas não será agora. Estamos no primeiro ano, a gente vai se curtir mais um pouquinho", completou.

Ainda durante a entrevista, Juliette contou que, no momento, suas atenções estão voltadas para duas coisas: a finalização das obras da mansão que alugou em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro e o lançamento de novas músicas para o verão. "Eu morava em outra casa e essa estava reformando, mas demorou muito e fui morar na casa. Estou morando lá no meio da obra", contou a ex-BBB.

E sobre as músicas, a cantora garantiu que pretende colocar o público para dançar. "Vou lançar várias músicas mais dançantes, sensuais, alegres. Venho com várias músicas desse tipo no verão. Será no finalzinho do ano ou começo do próximo", compartilhou.

Leia também: Juliette Freire tira onda ao mostrar nova moto de R$ 70 mil