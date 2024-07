Juliano Floss recebe críticas após postar foto com Marina Sena

Juliano Floss foi bastante criticado por seus seguidores após compartilhar uma foto em que aparece ao lado da namorada Marina Sena

Juliano Floss e Marina Sena assumiram o namoro recentemente e ao que parece os pombinhos estão super apaixonados. Em sua conta no Instagram, o dançarino compartilhou uma foto em que aparece com a amada e dividiu opiniões.

Na imagem em questão, Juliano apareceu com o rosto apoiado no bumbum da cantora. Na legenda, Juliano colocou apenas um emoji de pêssego e de coração, mas foi o suficiente para a foto repercurtir.

"Ele deve achar que ainda tem 15 anos", escreveu um internauta. "Ele se esforçando para gosta de mulher", criticou outro seguidor.

Mas também teve quem saiu em defesa do rapaz. "Parem de atacar o moleque, é por isso que hoje em dia muitas pessoas morrem por conta do bullying e do preconceito", escreveu um. "Para quê tanto ódio gratuito assim, hein? O que incomoda tanto vocês? Vão crescer", comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JULIANO FLOSS LUCATEL (@julianofloss)

Amor

Marina Sena segue curtindo o verão europeu e o destino da vez é Saint-Tropez, na França. A cantora compartilhou em sua conta no Instagram uma série de fotos em que aparece curtindo um beach club do local.

Em uma das imagens, Marina surgiu coladinha com o namorado Juliano Floss. A famosa escolheu um biquíni azul clarinho, que deixou o seu corpão em evidência. Já Juliano estava tampando parte do seu rosto com um chapéu branco e verde.

Em outra foto, Marina posou ao lado de Anitta, que também está curtindo a viagem. Para a ocasião, a Poderosa arrasou com um biquíni de crochê em formato de ursinho.

"Todo mundo já sabe que onde tiver verão eu estou", escreveu Marina na legenda da publicação. "Musa demais minha amiga", comentou Anitta no post.

Outros internautas também fizeram questão de comentar na postagem. "Só pensando no feat de Marina e Anitta que tem que sair", escreveu um seguidor na publicação.