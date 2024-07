Juliano Floss abre o coração para Marina Sena: "Valeu a pena"

Marina Sena compartilhou em suas redes sociais um vídeo de seu namorado, Juliano Floss se declarando nesta quinta-feira, 18

Marina Sena derreteu o coração dos fãs ao compartilhar um vídeo de Juliano Floss, seu namorado, se declarando nesta quinta-feira, 18. Nos Stories de seu Instagram, Marina dividiu um vídeo do amado sem camisa e à vontade, explicando para a cantora sobre como se sente em relação a ela.

"Eu me sinto muito amado por você, muito validado. Por você me amar, e eu te amando o tanto que eu te amo... não sei explicar. Só de acordar com você, eu já falo 'ca***ho, vale a pena. Minha vida vale a pena'. Já valeria sem você, não é que eu dependo de você, mas faz valer mais. Você entende?", disse o influenciador.

"Eu entendo que cada um é um indivíduo, mas quando você acha alguém igual a você, onde tudo fica mais colorido e você consegue romantizar a vida de novo, é legal ser um par. Faz sentido estar a dois. Eu sei que a gente não deve querer depender disso porque é foda, o ser humano é foda, o ser humano machuca muito. Mas eu queria muito que você quisesse ficar a dois comigo pra sempre".

Os fãs da cantora se derreteram com a declaração: “Esperando pelo dia que eu vou ouvir uma declaração dessa”, disse um, “Fofura”, comentou um outro, “Aí eles são tão lindos”, declarou uma terceira.

Marina Sena segue curtindo o verão europeu

Marina Sena segue curtindo o verão europeu e o destino da vez é Saint-Tropez, na França. A cantora compartilhou em sua conta no Instagram uma série de fotos em que aparece curtindo um beach club do local.

Em uma das imagens, Marina surgiu coladinha com o namorado Juliano Floss. A famosa escolheu um biquíni azul clarinho, que deixou o seu corpão em evidência. Já Juliano estava tampando parte do seu rosto com um chapéu branco e verde.

Em outra foto, Marina posou ao lado de Anitta, que também está curtindo a viagem. Para a ocasião, a Poderosa arrasou com um biquíni de crochê em formato de ursinho. "Todo mundo já sabe que onde tiver verão eu estou", escreveu Marina na legenda da publicação. "Musa demais minha amiga", comentou Anitta no post.

Outros internautas também fizeram questão de comentar na postagem. "Só pensando no feat de Marina e Anitta que tem que sair", escreveu um seguidor na publicação.