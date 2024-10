Juliana Paiva arrasa em look para casamento de amigos

A atriz Juliana Paiva marcou presença no casamento de amigos e arrasou na escolha do look para a ocasião, mostrando muita elegância

Em suas redes sociais, Juliana Paiva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

No final de semana, a atriz marcou presença no casamento de amigos e arrasou na escolha do look para a ocasião.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou algumas fotos em que aparece com um vestido longo na cor rosa, super elegante. Em uma das imagens, Juliana surgiu sorridente ao lado do namorado Danilo Partezani.

Na legenda, a famosa colocou apenas alguns emojis, mas a publicação recebeu inúmeros comentários. "É uma princesa mesmo", escreveu uma internauta. "A mulher é bonita que dói", escreveu outra. "Você fica tão linda de rosa", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Juliana Paiva na TV foi como a Electra de Família É Tudo, novela exibida este ano pela Rede Globo.

Namoro

Juliana Paiva está vivendo um momento muito especial em sua vida profissional e pessoal. A atriz curte seu primeiro relacionamento com uma pessoa fora do meio artístico. Há dois anos, ela namora o empresário Danilo Partezani. Em entrevista à Revista CARAS, a artista diz ser melhor se relacionar com anônimos. "Estou segura e feliz", confessa.

Ela explica por que se identifica com o relacionamento atual. "É melhor porque existem coisas traiçoeiras nesse meio, existe a questão do ego. Tenho uma cabeça boa, mas você nunca responde pelo outro. Tive experiências legais e não tão legais assim", destaca.

"Tem que ter muita responsabilidade quando você se relaciona com alguém do meio porque você veste a camisa daquela pessoa, tem que ter responsabilidade afetiva e nem todo mundo tem. O Dan me respeita, me admira, quer ver meu crescimento, assim como eu quero ver o dele. Me identifiquei mais agora nesse relacionamento pela calmaria. Estou segura, estou feliz", acrescenta a atriz.

Juliana se diz dona de si e vislumbra um futuro não tão distante como mãe. "Com certeza! É isso que vale, é seguir o legado das coisas que recebi, da minha visão de mundo e querer passar o melhor para o baby. Eu me preocupo na hora de colocar uma criança nesse mundo, porque acho que o ser humano deu errado e nosso fim vai ser pela humanidade, infelizmente", ressalta.

"É impressionante que, depois de uma pandemia, a gente ainda esteja vivenciando guerras. Parece que não aprenderam nada! Me entristece as escolhas do ser humano e não posso ser sonhadora e achar que vou botar a criança em uma bolha. Mas quero muito ser mãe", completa a famosa.