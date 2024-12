Juliana Paes troca beijos com o marido durante passeio

Juliana Paes aproveitou o tempo livre para curtir um passeio com o marido Carlos Eduardo Baptista e trocou muitos carinhos com o amado

Nesta sexta-feira, 20, Juliana Paes aproveitou o tempo livre para curtir a companhia do marido Carlos Eduardo Baptista.

O casal foi fotografado ao sair de um restaurante no Shopping Village Mall, localizado no Rio de Janeiro. Para a ocasião, a atriz apostou em um look estiloso e confortável. Juliana estava um um vestido midi rosa e sandália do tipo rasteirinha no pé. Para completar a produção, ela optou pelos cabelos presos em um rabo de cavalo.

Eles não pareceram se importar com a presença de fotógrafos no local e fizeram questão de trocar muitos carinhos. Juliana e Carlos passearam de mãos dadas, ficaram abraçados e também trocaram beijos apaixonados.

O casal tem dois filhos: Pedro, de 14 anos, e Antônio, de 11 anos.

Natal difícil

Juliana Paes viveu um 2024 marcante: ela alcançou grande sucesso, no Brasil e internacionalmente, com seus trabalhos, porém, também passou pela perda do pai, Carlos Henrique Paes, em janeiro. Agora, na reta final do ano, a atriz reflete sobre o primeiro Natal sem seu grande amigo e maior incentivador.

"Esse Natal será difícil, o primeiro sem o meu pai perto de mim. Me pego pensando em quais emoções vou embarcar, porque ele sempre foi meu grande incentivador, fã, amigo… meu lugar de amor incondicional no mundo. É difícil demais perder esse lugar", diz Juliana Paes, à CARAS Brasil. "Mas a vida é esse perde e ganha. Foi um ano especial com prêmios e reconhecimento".

Nos últimos meses, artista conquistou diversos países com sua personagem na série Pedaço de Mim (Netflix), esteve no remake de Renascer (Globo) e brilhou novamente em uma produção para o streaming com Vidas Bandidas (Disney+). "Papai estaria feliz e exultante, mais do que eu mesma. Acredito que ele está sentindo isso de onde está."

Além disso, 2024 também foi um ano em que a atriz reforçou seu laços com o autocuidado. Ela se tornou embaixadora de Radiesse Collection, da Merz Aesthetics, e afirma que o novo trabalho vai de encontro com seus cuidados com a pele e procedimentos estéticos.

