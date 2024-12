Juliana Paes mostra decoração de sua árvore de Natal com laço gigante

A atriz Juliana Paes compartilhou detalhes de sua árvore de Natal, decorada com um laço gigante no topo; veja a foto!

A atriz Juliana Paes usou as redes sociais neste sábado, 7, para dividir com os seguidores um registro de sua decoração de fim de ano. Por meio de seus stories no Instagram, a artista mostrou o resultado da árvore de Natal montada e mostrou que está pronta para celebrar a data especial.

Na imagem compartilhada por Juliana, ela aparece sentada em frente ao item decorativo, que conta com diversas bolas em tom claro, pisca-pisca para iluminar e um laço gigante, que começa no topo e segue até o meio da árvore, em azul marinho. Esbanjando beleza, a atriz apostou em um vestido da mesma cor do adereço.

A famosa ainda brincou com a correria do mês, que mal iniciou e já se encaminha para o fim, marcando a celebração do Natal e a chegada de 2025. "Pareço plena mas não organizei nada para a noite de Natal… esse é o único cartão que escrevi. Por que a gente corre tanto em dezembro, meu Deus?", questionou Juliana Paes.

No fim de novembro, a artista revelou que os pratos para a ceia de Natal, que será realizada em família, já haviam sido divididos entre todos. Na ocasião, ela mostrou a lista de comidas e quem será responsável por cada uma. "Que comecem os jogos". Juliana, inclusive, ficou com as sobremesas: pudim e banoffee.

Veja a árvore de Natal de Juliana Paes:

Juliana Paes mostra árvore de Natal - Reprodução/Instagram

Juliana Paes mostra árvore de Natal - Reprodução/Instagram

Juliana Paes encanta ao exibir fotos raras dos dois filhos durante passeio

Recentemente, a atriz Juliana Paes encantou o público ao compartilhar alguns registros raros dos dois filhos, Pedro, de 13 anos, e Antônio, de 7. Os meninos, frutos de seu casamento com Carlos Eduardo Baptista, aproveitaram o dia ensolarado com a mãe em um passeio de barco.

Em seus stories no Instagram, Juliana publicou dois cliques especiais: no primeiro, ela aparece abraçada com o caçula, e no outro, os dois herdeiros surgem reunidos para a selfie. Esbanjando alegria, o trio apostou em trajes de banho para curtir o passeio; confira detalhes!

Leia também: Juliana Paes se emociona com bilhete do filho: 'Vontade de chorar'