Juliana Paes mostra preparativos para Natal em família: 'Comecem os jogos'

A atriz Juliana Paes usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para mostrar que sua família já entrou no clima de Natal. Nos Stories do Instagram, a artista revelou que os pratos para a ceia já foram divididos entre os familiares.

Ela compartilhou um print de um grupo de conversa no WhatsApp, mostrando a lista de comidas e quem será responsável por cada uma, e escreveu: "Que comecem os jogos". Veja os quitudes natalinos que a família pretende preparar:

Print de Juliana Paes (Reprodução/Instagram)

Juliana Paes nega fim das novelas após sucesso no streaming: "Sempre vai ter lugar no coração"

Com o fim do contrato de exclusividade com a Globo, Juliana Paes está investindo em novas plataformas. Em 2024, ela participou de três produções distintas: o remake de Renascer na TV aberta, além das séries Pedaço de Mim, da Netflix, e Vidas Bandidas, do Disney+, no streaming. E, mesmo brilhando em tais plataformas, a atriz não descarta a possibilidade de voltar às novelas.

Recentemente, a artista esclareceu que não abandonou as produções em TV aberta e negou que o gênero pode perder espaço ou deixar de existir. "Nunca [que vai deixar de existir]. A novela sempre vai ter lugar no coração dos brasileiros. Anota isso aí", disse ela em entrevista ao site F5.

Ainda no bate-papo, Juliana Paes celebrou o sucesso de Pedaço de Mim em outros países. "Não esperava. Foi muito bacana e merecida para toda a produção da série. A gente ficou em primeiro lugar no Brasil algumas semanas, depois lideramos o ranking em língua não inglesa", comemorou.

Recentemente, a atriz também dividiu com o público uma imagem inédita ao lado da mãe e da irmã. "Visita do dia. Mami e mana", se derreteu ela na legenda da postagem.

