Juliana Paes passa por perrengue chique durante viagem em Veneza

Juliana Paes está em Veneza, na Itália, para marcar presença em alguns eventos e passou por um perrengue chique durante a viagem

Atualmente, Juliana Paes está em Veneza, na Itália, para marcar presença em alguns eventos. Neste domingo, 1º, a atriz participou do baile de gala da Amfar, que é um evento beneficente.

Porém, a caminho do local a famosa passou por um digno perrengue chique. Juliana ficou presa em um engarrafamento de lanchas na cidade italiana e compartilhou a situação em seu Instagram Stories.

"Tem coisa mais chique do que ficar parada em um engarrafamento de lanchinhas em Veneza?", disse ela, enquanto filmava o trânsito aquático.

A famosa fez sucesso ao interpretar a personagem Liana em Pedaços de Mim, série da Netflix. E ela já está confirmada como Bruna em Vidas Bandidas, série do Disney+.

Look ousado

Juliana Paesarrancou elogios dos seguidores das redes sociais na quinta-feira, 29, ao compartilhar algumas fotos de um novo ensaio fotográfico que realizou na praia. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece com um vestido longo branco, com abertura nas laterais, enquanto faz várias poses e carão. O look ousado destacou o corpo escultural da famosa. Na legenda, Juliana confessou que estava "biscoitando".

Rapidamente a publicação recebeu diversos elogios. "Parece vinho", disse uma seguidora. "Musa Maravilhosa", escreveu outra. "Impecável e absoluta", falou uma fã. "Estou sem respirar mulher do céu. Que deusa meu Deus", disparou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Juliana impressiona os fãs com o seu corpaço. Recentemente, a atriz aproveitou seu dia de folga para renovar o bronzeado na praia e ostentou seu corpão escultural. No registro, ela aparece com um biquíni fio-dental branco, chapéu e óculos escuros, exibindo suas curvas ao posar na areia.

Recentemente, a atriz compartilhou uma mania que tem ao comer a pipoca doce de canjica. Em seus stories na rede social, a famosa, que não é de postar muito de seu dia a dia, publicou que estava comendo a "besteirinha" e contou uma curiosidade.

Quem já experimentou a pipoca doce do saquinho vermelho sabe que algumas vem mais crocantes que as outras por conta da quantidade de açúcar e foi esse detalhe que a estrela de Pedaço de Mim, da Netflix, chamou a atenção.

"Sabe essa pipoca do saquinho rosa... Vocês também ficam catando as que têm mais açúcar? E com ódio das que vem sem? Pesquisa muito importante para mim", revelou a musa a sua mania e interagiu com os seguidores ao perguntar se passam por isso.