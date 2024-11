A Fazenda 16: Público aponta eliminado improvável após brigas com favorito

Albert Bressan, Babi Muniz e Sacha Bali estão na nona roça de A Fazenda 16, reality show da Record

Nesta quinta-feira, 21, o público vai saber quem será o nono eliminado de A Fazenda 16. Adriane Galisteu (51), apresentadora do reality show, fará um discurso destacando pontos positivos e negativos de cada roceiro ao longo da temporada.

A CARAS Brasil está ligada em tudo o que acontece no confinamento da Record. Em pesquisa publicada após a formação, o público opinou sobre quem deve deixar a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Albert Bressan (55), Babi Muniz (34), Gui Vieira (22) e Sascha Bali(43) disputam a preferência pela pela permanência no reality show.

De acordo com os votantes, Sascha continua como o grande favorito da temporada. O galã de Os Mutantes (2008) aparece com 56.80% dos votos. Em seguida, uma surpresa para quem acompanha os últimos acontecimentos do jogo. Babi surge como a segunda mais votada para continuar na disputa, com 19.20%.

Em seguida, se tudo se confirmar, Albert deve ser o próximo eliminado. O marido de Adryana Riberto (51) tem apenas 8.18%. Gui, que venceu a Prova do Fazendeiro nesta quarta, 20, livrou-se da votação popular e ainda ganhou imunidade na próxima formação da roça.

O ator de Chiquititas (2013) também foi incluído na votação iniciada antes de ele conquistar o chapéu de manda-chuva. Mesmo assim, ele não seria eliminado, já que o ator recebeu 15.82% dos votos do público.

A formação da roça começou na terça, 19. Luana Targino (27) indicou Babi a afirmou: "Ela é extremamente inconsequente". Em seguida, a casa votou e, com sete votos, Sascha ocupou o segundo banquinho da berlinda.

Dono do lampião dos poderes, ele escolheu o pergaminho laranja. Na ocasião, o ator teve que escolher dois peões da sede que poderiam ser puxados para o terceiro banquinho. Albert e Gilson de Oliveira, o Gilsão, foram os escolhidos. Ao final, ele indicou Albert. No resta um, Gui sobrou e completou a zona de risco. Albert foi vetado da Prova do Fazendeiro pelo rejeitado no reality show.

