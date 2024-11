Juliana Paes encanta ao exibir fotos raras dos dois filhos durante passeio

Dia especial em família! A atriz Juliana Paes mostrou fotos raras ao lado dos dois filhos, Pedro e Antônio, curtindo um dia ensolarado

A atriz Juliana Paes encantou o público na tarde de segunda-feira, 18, ao compartilhar alguns registros raros dos dois filhos, Pedro, de 13 anos, e Antônio, de sete. Os meninos, frutos de seu casamento com Carlos Eduardo Baptista, aproveitaram o dia ensolarado com a mãe em um passeio de barco.

Em seus stories no Instagram, Juliana publicou dois cliques especiais: no primeiro, ela aparece abraçada com o caçula, e no outro, os dois herdeiros surgem reunidos para a selfie. Esbanjando alegria, o trio apostou em trajes de banho para curtir o passeio.

Discreta em relação a sua vida pessoal, Juliana Paes costuma compartilhar com os seguidores raros registros em família, limitando a aparição dos filhos a celebrações e datas especiais. Em outubro deste ano, a famosa abriu um álbum de fotos com o marido e os meninos durante um dia de praia no Rio de Janeiro.

Recentemente, a atriz também dividiu com o público uma imagem inédita ao lado da mãe e da irmã. "Visita do dia. Mami e mana", se derreteu ela na legenda da postagem.

Juliana Paes com os dois filhos - Reprodução / Instagram

Juliana Paes nega fim das novelas após sucesso no streaming

Com o fim do contrato de exclusividade com a Globo, Juliana Paes continua investindo em diversas plataformas. Em 2024, ela participou de três produções distintas: o remake de Renascer na TV aberta, além das séries Pedaço de Mim, da Netflix, e Vidas Bandidas, do Disney+, no streaming. E mesmo brilhando em tais plataformas, a atriz não descarta a possibilidade de voltar às novelas.

Marcando presença na última noite de shows do Rock in Rio, a artista esclareceu que não abandonou as produções em TV aberta e negou que o gênero possa perder espaço ou deixar de existir; confira detalhes!

