Eriberto Leão chama atenção ao postar foto com o filho: 'Lindos'

O ator Eriberto Leão chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de seu filho mais velho, João

O ator Eriberto Leão chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 21, ao publicar uma foto ao lado de seu filho mais velho, João, de 13 anos. O menino é fruto de seu casamento com Andrea Leão.

Na imagem compartilhada no feed do Instagram, o artista e o herdeiro aparecem em uma academia, sorridentes e com os braçados cruzados. "Disciplina é liberdade! Pai e filho", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores encheram o post de elogios. "Tal pai, tal filho! Lindos!", disse uma seguidora. "Que lindos!!! Parabéns!! O exemplo arrasta!", afirmou outra. "Dois lindos", falou uma fã.

Eriberto Leão, que está no ar na novela 'Mania de Você', da TV Globo, interpretando o executivo workaholic e machista Robson, também é pai de Gael, de sete anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eriberto Leão (@eribertoleao72)

Eriberto Leão posta clique raro da esposa em homenagem de aniversário

No dia 11 de novembro, Eriberto Leão usou as redes sociais para compartilhar um clique raro de sua esposa, Andrea Leão, que completou mais um ano de vida. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que a amada aparece sorridente em meio à natureza e prestou uma bela homenagem para ela.

"Hoje é o dia dela! O amor da minha vida, o amor da vida dos meus filhos, a mulher que faz a minha vida evoluir, que me faz ser um homem melhor a cada dia. Depois, Eriberto se declarou para Andrea. Te amo tanto, Andrea! E desejo que sua luz ilumine cada vez mais esse mundo. Você faz a diferença. Muitas bênçãos, muita proteção, muita saúde e muitas alegrias! Sou muito afortunado de ter encontrado e reconhecido você, meu amor", escreveu o artista na legenda. Veja a publicação!

Leia também:Eriberto Leão: 'Amo ser pai e faço tudo pelos meus filhos'