Nanda Costa emociona ao relembrar internação da filha na UTI: 'Fragilidade'

Mãe das gêmeas Kim e Tiê, que nasceram prematuras, a atriz Nanda Costa recordou quando uma das filhas precisou ficar internada na UTI

A atriz NandaCosta usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para relembrar um momento difícil que ela e a esposa, Lan Lanh, enfrentaram após o nascimento das filhas gêmeas, Kim e Tiê, que estão com três anos.

No último domingo, 17, foi comemorado o 'Dia Mundial da Prematuridade' e a artista recordou que uma das filhas precisou ficar internada na UTI. Nanda confessou que viveu um misto de sentimentos na época e aproveitou para deixar um recado para as mães que estão enfrentando a mesma situação.

"Dia 17 de novembro, foi o Dia Mundial da Prematuridade. Se tornar mãe, e de cara ver seu bebê em uma UTI neonatal é tudo que uma mãe não deseja. Só as mães de UTI sabem o que é passar por isso. O tempo parecia não passar, a balança parecia não subir. Medos, dúvidas, muita fragilidade, misturas de sentimentos. Puerpério!", desabafou.

"O novembro roxo é um período muito importante de conscientização, principalmente pra quem está ao lado de mães e pais que estão passando por isso. Eu e Lan já passamos, e estamos aqui pra deixar nosso abraço apertado em quem está passando. E você, que ainda vai passar, desejamos muita força e muita fé! Vai passar. E passa mesmo", completou Nanda.

Nos comentários, várias mamães reagiram. "Só quem foi mãe de UTI sabe o sentimento de aperto e angústia que passamos", disse uma seguidora. "Eu passei 27 dias na UTI, é um sentimento que não dá pra explicar", escreveu outra. "Sou mãe de um prematuro. Nasceu de 33 semanas. E dia 1 de dezembro ele completa 18 anos. O tempo passa rápido. Mas as lembranças ficam", contou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Lan Lanh surpreende ao mostrar talento das filhas com Nanda Costa

A percussionista Lan Lanh usou as redes sociais para compartilhar um momento divertido que viveu com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, frutos do seu casamento com Nanda Costa. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, as duas aparecem tocando instrumentos.

Na publicação, as meninas cantaram Parabéns Para Você, O Vento, de Dorival Caymm e outras canções. E também tocam instrumentos como violão, tambores e mais. "'Aqui é nosso palco mãe Lan, filma aí que a gente vai fazer um show... toca o sinal'… Curimã lambaio será que ela volui, e parabéns... pra elas que tá chegando o dia! Te amo Kim Te amo Tiê!", escreveu Lan na legenda. Veja o vídeo!

Leia também:Com cliques raros, Nanda Costa presta homenagem no aniversário da irmã