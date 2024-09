A atriz Juliana Paes está na ilha de Lido, na Itália, acompanhando a 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza e compartilhou uma situação inusitada

A atriz Juliana Paes está na ilha de Lido, na Itália, acompanhando a 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza. E nesta terça-feira, 3, a artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma situação inusitada: as pessoas dormem no chão da rua onde os filmes são exibidos.

Ao passar em frente ao Palazzo del Cinema, no Lungomare Marconi, onde ocorrem as exibições do Festival de Veneza, a atriz encontrou um público acampado diante do local. "Estamos passeando aqui e passamos na frente de onde é o Lido. E aí, tem gente que fica dormindo aqui na frente, vocês acreditam?"

No vídeo, ela aponta para as barracas. "Olha, tá vendo aqui, tem uma turma que dorme. Cara, tem que ser muito fanzoca, eu acho legal", disse ela. Na legenda da publicação, ela completou: "Lido... Onde são exibidos todos os filmes! Fãs ou alucinados? Eu acho um barato!!!".

Juliana Paes mostra fotos de sua viagem à Itália

Nesta terça-feira, 3, a artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar alguns cliques enquanto posava ao comer um prato de macarrão. Nas imagens compartilhadas, ela aparece usando um look branco e um acessório colorido na cabeça. "Venezia", escreveu ela na legenda da publicação. A atriz também adicionou um emoji de coração e outro de macarrão.

"Sei lá, esse lugar deixa a diva mais linda!", declarou um admirador. "Você está exalando um brilho que me enche os olhos de ver. Curta cada momento que você merece . Te amo viu", disse outro. "Eu não consigo encontrar palavras, somente que lhe amo muito", disse ainda um terceiro.

Já no domingo, 1º, a atriz participou do baile de gala da Amfar, que é um evento beneficente. Porém, a caminho do local a famosa passou por um perrengue chique. Juliana ficou presa em um engarrafamento de lanchas na cidade italiana e compartilhou a situação em seu Instagram Stories."Tem coisa mais chique do que ficar parada em um engarrafamento de lanchinhas em Veneza?", disse ela, enquanto filmava o trânsito aquático.