Juju Salimeni mostra resultado de bronzeado: 'Corzinha de leve'

Juju Salimeni realizou uma sessão de bronzeamento e fez questão de compartilhar o resultado do procedimento com seus seguidores

Em suas redes sociais, Juju Salimeni sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 24, a famosa aproveitou o tempo livre para cuidar da beleza.

Juju esteve em uma clínica de estética para dar aquela renovada no bronzeado e fez questão de mostrar o resultado. Em seu Instagram Stories, a musa apareceu sentada na frente do espelho usando apenas uma calcinha e cobrindo os seios com o braço. "Uma corzinha de leve", escreveu ela.

Recentemente, Juju respondeu algumas perguntas dos seus seguidores e revelou que treina por saúde, mas também por estética. "Esse corpo aqui, eu vou morar nele pelo resto da minha vida, até eu morrer. Eu quero que ele seja a minha melhor versão, melhor que eu posto conseguir. Eu quero olhar no espelho e falar caramba: 'Que bonito. Olha que perna f***. Olha que corpo f***'. Eu quero isso, entendeu? E eu me sinto assim. Tem coisa melhor que isso? Tem gente que vai passar por essa vida e nunca vai saber o que é isso. Que triste é você se olhar e não se gostar. Eu acho triste. É uma conquista para mim, é uma coisa que me agrada, para mim, é maravilhoso. Sou extremamente feliz", disse ela.

Quilinhos a mais

A musa fitness Juju Salimeni relembrou como ficou seu corpo durante a pandemia, quando ganhou cerca de 10 kg e perdeu a definição de suas curvas. A apresentadora foi questionada como fez para secar e abriu o jogo.

"Porque as academias fecharam, parei de treinar, comecei a comer como se não houvesse amanhã, esse foi o resultado: virei uma bola. Não existe uma coisa que mais me ajudou a recuperar, não, é um conjunto de coisas e é o básico: dieta e treino", falou ela.

Juju Salimeni continuou explicando como fez para perder: "As academias reabriram, voltei para minha rotina, musculação pesada, todos os dias, pelo menos uma hora, uma hora e meia mais dois aeróbios por dia, 30 minutos de escada em jejum de manhã, 40 minutos de escada pós-treino, ou seja, eu treinava por dia quase três horas".