Apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado, 17

Silvio Santos (1930-2024) morreu aos 93 anos neste sábado, 17, após complicações de uma infecção provocada por H1N1. O dono do SBT estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há duas semanas. Judeu, ele optou por seguir a religião dos pais e pregava os ensinamos em sua vida profissional e negócios.

No Show de Calouros, em 1987, Silvio interagiu com o público de casa e com pessoas que estavam na plateia em uma rodada de perguntas e respostas. Uma telespectadora telefonou para o programa e questionou se o comunicador acreditava em vida eterna.

A resposta do marido de Íris Abravanel surpreendeu a todos: ele não só confirmou a crença como revelou que sentia já ter vivido em outras vidas.

“Olha, acho que sim. Eu sinto dentro de mim que já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo... as religiões, são todas convertidas para um Deus. Eu sinto que já tive outras vistas", explicou o apresentador.

Ao ser questionado por uma mulher da plateia sobre alegrias e tristezas, Senor Abravanel, nome de batismo do famoso, respondeu: "A minha maior tristeza foi a morte da minha esposa chamada Cida aos 39 anos, com câncer de estômago. A minha maior alegria foi ter encontrado a minha esposa Íris, mãe das minhas filhas."

Silvio Santos deixou a esposa e seis filhas, Patrícia Abravanel, Silvia Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti, Cintia Abravanel e Renata Abravanel. Todas as herdeiras, exceto Renata e Cíntia, estão seguindo os passos do pai na TV.

Relembre declaração de Silvio Santos: