Juan Paiva relembra incertezas da vida após nascimento da filha: 'Desesperador'

Em entrevista à Revista CARAS, Juan Paiva reflete futuro na teledramaturgia a revela incertezas com mudança de vida

Juan Paiva (26) brilhou em Renascer, novela das nove que saiu de cena na última sexta-feira, 6, e foi substituída por Mania de Você. Intérprete de João Pedro, filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira), o ator foi pai aos 16 anos e se desesperou sobre o futuro da sua carreira após o nascimento da filha Analice (10).

Em entrevista à Revista CARAS, o expoente da nova geração conta que a arte o salvou diante das incertezas que surgiram em uma fase tão especial. Ele reflete sonhos e relembra a bênção recebida com o nascimento da sua primogênita.

"Com certeza. A arte salva vidas, não há uma pessoa no mundo que não consiga viver de arte. A pessoa ouve música, assiste a filme ou qualquer outro tipo de conteúdo... a arte salva a vida de todo mundo mesmo. E, em mim, ela fez uma transformação no período que eu era cheio de dúvidas. Sempre tive certeza de que queria viver da arte, só não sabia como. E quando passo por uma transformação de vida, que foi o nascimento da minha filha, foi um pouco desesperador, porque eu queria viver de arte, não sabia como e precisava ter um retorno financeiro para viver", revela.

"Eu ficava na dúvida se era isso mesmo, mas minha filha veio trazendo essa bênção que foi a minha primeira novela, Totalmente Demais, e as coisas foram acontecendo a partir dali. O que era desesperador se tornou alívio", conta.

Elogiado pelo público e pela crítica, Paiva revela ser movido constantemente por sonhos. Ele afirma aproveitar todas as oportunidades no audiovisual e trabalhar diariamente para realizar sonhos ainda maiores. “Tenho conquistado lugares interessantes, mas a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais”.

De férias após sua atuação em Renascer, Juan está aproveitando o merecido descanso par refletir sobre seu futuro na TV. Ainda sem entregar novos passos profissionais, o ator faz balanço de 2024, ano em que também esteve na série Justiça 2, do Globoplay, e no filme De Pai para Filho.

"É um ano especial para mim, para minha carreira, para minha família e pelo que acredito e venho construindo na trajetória. É também um momento interessante para abrir espaço para os outros. Todo ano é ano de fazer acontecer, de se jogar, de aproveitar. É um momento de caminhar para frente e ir desenhando o futuro. O meu futuro é agora, então faço agora para colher depois", conclui.