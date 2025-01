José Loreto mostra registros de Ano Novo ao lado da filha

José Loreto curtiu uma festa de Ano Novo na Bahia ao lado da filha Bella, de seis anos, e mostrou registros da comemoração

Em suas redes sociais, José Loreto sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

O ator curtiu a virada do ano no Réveillon dos Quereres, que acontece na Bahia, ao lado da filha Bella, de seis anos, e de alguns amigos.

A pequena é fruto do antigo relacionamento dele com Débora Nascimento. Nesta quinta-feira, 2, o famoso publicou em sua conta no Instagram diversos registros da comemoração. Em muitas fotos, José surgiu grudadinho com Bella, que usava um vestido branco na ocasião.

"Meu feliz ano novo! Abundância de amor, axé, paz e celebração a vida!! Avante 2025", escreveu ele na legenda da publicação.

O último trabalho de José Loreto foi como o Marcelo em No Rancho Fundo, novela exibida em 2024 pela Rede Globo.

Momento especial

José Loreto derreteu seus fãs recentemente ao compartilhar em suas redes sociais que acompanhou a filha Bella, de seis anos, na apresentação de balé. Além do ator, os avós, Mariza Freixo e José Loreto Prestes, pais de José Loreto, também estiveram no local.

Na publicação, o ator escreveu: "Sua dança não mente o que seu coração sente. Te amo infinito, minha bailarina!". Os fãs do ator se derreteram no post e parabenizaram a pequena pela apresentação: “Que linda, impecável”, escreveu uma, “Viva, viva Bella”, comentou outro, “Parabéns!! Muito linda essa bailarina”, se derreteu uma terceira.

Vale lembrar que a pequena é fruto de um relacionamento de seis anos entre José Loreto e Débora Nascimento. O relacionamento chegou ao fim em fevereiro de 2019 e foi anunciado ao público através da assessoria de imprensa da atriz.

De férias após o fim da novela No Rancho Fundo, da TV Globo, José Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas imagens de sua viagem com a filha, Bella.

