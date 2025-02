José Loreto fala sobre affair com ex-BBB Alane Dias: 'Mulher incrível'

O ator José Loreto comentou abertamente sobre o romance com a ex-BBB Alane Dias e mencionou a exposição da mídia em relação ao affair

Recentemente, rumores de que o ator José Loreto e a ex-BBB Alane Dias estariam vivendo um affair tomou conta das redes sociais. Os boatos começaram no início deste ano, após os dois serem vistos juntos em diversos locais do Rio de Janeiro.

Desde então, Loreto e Alane, que já afirmou publicamente estar solteira, tentam seguir o romance de forma discreta e longe dos holofotes, mas sem muito sucesso. Em entrevista à 'Quem', o ator abriu o coração ao falar abertamente sobre o envolvimento com a ex-participante do BBB 24.

"A mídia deixa as coisas mais ansiosas. Dá uma ansiedade para algumas coisas, acelera uns processos. Estamos vivendo, nos conhecendo. Alane é uma mulher incrível, minha amiga", declarou José Loreto, destacando a exposição da mídia em relação aos dois.

"É divertido viver esse romance, mesmo com toda a exposição, porque ela é uma mulher incrível. Mas poderia ser menos (exposto)", acrescentou o artista, que não poupou elogios a Alane Dias. A ex-BBB fará sua estreia no Carnaval 2025 como musa da Acadêmicos do Grande Rio na Marquês de Sapucaí.

"Temos tantas coisas para falar. Ela é uma potência no Carnaval. Tenho vários trabalhos e tentamos não alimentar muito a fofoca e vida que segue, deixa as coisas no tempo que tem que acontecer", disse José Loreto, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Alane Dias chama atenção ao posar com look ousado na neve

Alane Dias, ex-participante do BBB 24, esteve recentemente na Geórgia e chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novas fotos de sua viagem. Em suas redes sociais, a atriz dividiu uma sequência de cliques exibindo seu corpo sarado ao posar com um biquíni dourado e botas, enquanto faz várias poses na neve.

Na legenda, a paraense falou sobre a temperatura. "Do calor de Belém pra neve da Geórgia", escreveu ela na legenda. O post recebeu vários elogios. "Coisa mais linda, gente", disse um seguidor. "Esquentou", comentou outro. "Perfeição existe", falou uma fã. "A coragem, meu pai", observou mais uma; confira os registros!

Leia também: José Loreto faz aparição rara com a filha e registra passeio no RJ