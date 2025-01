José Loreto faz aparição rara com a filha e registra passeio no RJ

O ator José Loreto, de 40 anos, publica uma série de imagens do passeio com a filha, Bella, de seis anos, pelo Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 24

Nesta sexta-feira, 24, o ator José Loreto, de 40 anos, publicou uma série de registros amáveis na companhia da filha Bella, de seis anos, fruto do relacionamento com a atriz Débora Nascimento, de 39. Nas imagens, os dois surgiram juntos ao ar livre dando risadas, abraços e comendo açaí com granola na orla da praia.

Para complementar a beleza do momento, Loreto escreveu na legenda da publicação: "Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei", declarou ele citando À Primeira Vista, canção de Chico César. Na seção de comentários, os seguidores não pouparam elogios ao pai e à filha. Mensagens como: "Ela é linda"; "Quanto amor" e "Voem nas asas do amor!", compõem a publicação.

Confira, abaixo, a série de fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Relacionamento

José Loreto e Débora Nascimento terminaram o relacionamento em 2019 após rumores de traição por parte do ator. Os dois nunca confirmaram o que aconteceu.

Nesta quinta-feira, 23, o ator foi visto deixando um teatro no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com a dançarina e ex-BBB AlaneDias, de 25 anos. Os dois foram conferir O Cravo e a Rosa, estrelado por Dudu Azevedo e Isabella Santoni. A peça está em curta temporada no Teatro das Artes.

Leia também: Médica explica diagnóstico que José Loreto carrega há duas décadas: 'Controle'