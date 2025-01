Jojo Todynho revela tema de sua festa de aniversário

Em suas redes sociais, Jojo Todynho respondeu algumas perguntas dos seguidores e revelou o tema de sua festa de aniversário, que acontece em fevereiro

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 29, a famosa respondeu algumas perguntas de seus fãs por meio do Instagram Stories e deu um spoiler sobre a sua festa de aniversário.

Jojo completa 27 anos no dia 11 de fevereiro e já está realizando os preparativos da festa. Ao responder um seguidor, a artista afirmou que o tema da comemoração será Jardim Encantado.

Regra para convidados

A famosa completará 28 anos no dia 11 de fevereiro e já está preparando a sua festa.

Na quinta-feira, 23, a cantora publicou um vídeo em seu Instagram Stories e revelou uma regra importante que seus convidados precisarão seguir.

"Vim agilizar aqui as coisas do meu aniversário, vou fazer um bolinho porque a vida é para ser celebrada. Já deixei o recado, já está bem explicadinho: Convidado não convida. Povo parece até quadrilha. 'Posso levar fulano? Posso levar ciclano? Fulano está aqui em casa, pode ir comigo?'. Para com isso. Nasceu sozinho e vai morrer sozinho. A outra pessoa também tem que ter um grau de 'semancol'. Se você não tem intimidade nenhuma, vai fazer o que no bolinho dos outros? Isso é falta de noção", começou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que não tolera esse tipo de atitude. "É a mesma coisa que você chegar na casa dos outros para fazer visita sem avisar, você perguntou se a pessoa estava a fim de receber uma visita? É falta de noção, sim. Falta de senso você ir para a festa dos outros, para a casa dos outros sem ter nenhum tipo de intimidade, até mesmo que conheça, mas não tem intimidade. Mais sem noção ainda é quem chama, eu tenho pavor disso. É feio".

