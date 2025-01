Jojo Todynho revela regra para sua festa de aniversário: 'Falta de noção'

Jojo Todynho revelou em suas redes sociais uma regra importante que colocou para os convidados de sua festa de aniversário. Confira!

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. A famosa completará 28 anos no dia 11 de fevereiro e já está preparando a sua festa.

Nesta quinta-feira, 23, a cantora publicou um vídeo em seu Instagram Stories e revelou uma regra importante que seus convidados precisarão seguir.

"Vim agilizar aqui as coisas do meu aniversário, vou fazer um bolinho porque a vida é para ser celebrada. Já deixei o recado, já está bem explicadinho: Convidado não convida. Povo parece até quadrilha. 'Posso levar fulano? Posso levar ciclano? Fulano está aqui em casa, pode ir comigo?'. Para com isso. Nasceu sozinho e vai morrer sozinho. A outra pessoa também tem que ter um grau de 'semancol'. Se você não tem intimidade nenhuma, vai fazer o que no bolinho dos outros? Isso é falta de noção", começou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que não tolera esse tipo de atitude. "É a mesma coisa que você chegar na casa dos outros para fazer visita sem avisar, você perguntou se a pessoa estava a fim de receber uma visita? É falta de noção, sim. Falta de senso você ir para a festa dos outros, para a casa dos outros sem ter nenhum tipo de intimidade, até mesmo que conheça, mas não tem intimidade. Mais sem noção ainda é quem chama, eu tenho pavor disso. É feio".

Denúncia

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Na quarta-feira, 22, a famosa mostrou que internet não é terra sem lei. Em seu Instagram Stories, Jojo contou que denunciou uma internauta que proferiu ofensas de cunho racista.

"Acabei de sair da DECRADI, delegacia de combate ao racismo e à intolerância. E vou deixar como um aprendizado para você que vem na internet e acha que pode falar o que quer e vai ficar por isso mesmo. Nossa Justiça brasileira existe. Ela tarde muitas vezez, falha também muitas vezes, mas está aí para ser feita", começou ela.

Em seguida, a famosa incentivou os seus seguidores a fazerem esse tipo de denúncia também. "Como uma futura advogada, eu deixo aqui para vocês uma mensagem. Toda vez que você se sentir invadido de alguma forma, faça valer à pena, corra atrás dos seus direitos. Por mais que tenha uma opinião partidária ou social diferente, aprenda a ter o mínimo de decência de respeitar o sentiment porque quando você ataca uma pessoa de alguma forma, isso fere", concluiu.

