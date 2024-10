Jojo Todynho revela novos detalhes sobre adoção de criança angolana

A cantora Jojo Todynho não escondeu a alegria ao contar que recebeu boas notícias sobre o processo de adoção de Francisco, que corre em Angola

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho iniciou a semana com ótimas notícias! Na manhã desta segunda-feira, 7, por meio de suas redes sociais, a famosa revelou novos detalhes sobre o processo de adoção de Francisco, criança que ela conheceu em Angola em 2023.

Através de seus stories no Instagram, Jojo contou que a audiência para a decisão do caso já está marcada e, em breve, ela viajará de encontro ao menino. Esbanjando alegria, a artista explicou que passou os últimos dias focada na vinda do pequeno ao Brasil.

"Só para quem acordou com a felicidade de orelha a orelha, a audiência do Francisco foi marcada […] É uma felicidade que não cabe dentro do peito. Acredito que, em algumas semanas, estarei em Angola. Estou em êxtase", iniciou Jojo Todynho.

Em seguida, ela contou que está finalizando a decoração do quarto do filho. "Essa semana na minha cabeça só deu Francisco. Ele é flamenguista, ama futebol e quer jogar futebol. Agora é correr para ver a matrícula escolar e já começar o ano letivo estudando", declarou a famosa.

Por fim, Jojo recordou o dia em que conheceu o menino. Na ocasião, ela, que estava em Angola, acabou mudando o trajeto de um passeio e decidiu visitar uma escola. O dia ficou marcado pelo encontro entre os dois. "Quando ele virou para mim, me arrepiei toda. Falei 'é meu filho'", relembrou.

