Jojo Todynho se revolta e relembra lutas de seu passado: 'Trabalhei'

Irritada com críticas, Jojo Todynho se revolta e relembra fotos de seu passado antes da fama; cantora falou sobre suas lutas para chegar onde está

A cantora Jojo Todynho se mostrou incomodada com algumas críticas que andou recebendo e resolveu se pronunciar nesta sexta-feira, 04, relembrando algumas fotos de seu passado, de quando ainda não tinha fama e condição financeira que tem hoje.

Com cliques trabalhando de várias funções, a funkeira falou sobre ter lutado para conseguir suas vitórias. Jojo Todynho relembrou seus sonhos e falou sobre ter sido comerciante de picolé, acessórios e muito mais.

"Aqui tem vários momentos de uma Menina que sempre correu atrás para suas conquistas, infelizmente não tenho foto vendendo meu picolé, mas já trabalhei com várias coisas, e nessa época, não tinha ninguém pra vir nas minhas redes, então não venha hoje achando que pode militar em cima de mim. Ahhhh toma vergonha dentro da cara de vocês. Jojo se vendeu: Então eu já nasci vendida porque eu tinha que vender o almoço pra comprar a janta. É muito fácil os urubus acharem que podem falar algo. Se manca caralh*, águia aqui sou eu, bota uma coisa na cabeça de minhoca de vocês: pertence? Eu já pertenço, existe? Eu já existo, lutar ?! Eu já luto sozinha, vim a esse mundo sozinha e vou embora sozinha", disparou sobre ter feito sua parte.

"A realidade é que ninguém ajuda ninguém, fica aí mesmo nessa sua militância barata e não corre atrás do seu não pra você ver o que você vai conseguir conquistar com isso, é muito fácil me julgar sem conhecer minhas lutas e sem calçar minhas sandálias de prego, mas coloca uma coisa na sua cabeça, ninguém nessa vida irá me desrespeitar ou pautar o que devo ou não fazer, com quem eu devo falar ou não, como devo me posicionar, estão doidos, eu já vim livre a esse mundo desde que me deparei com as minhas lutas solitárias, sem poder contar com “NINGUÉM” sendo minha própria defensora", declarou sobre ser sozinha.

"Tudo que eu tenho foi conquistado com muito esforço e mérito e não vai ter fdp nenhum que ache aqui na internet que pode me calar, eu estou vivendo o meu e não me preocupo com o seu achismo, pois quando eu só tinha angu pra comer, você nem fazia idéia de quem era Jordana! EU SOU UMA MULHER PRETA DE DIREITA. EU SOU O QUE EU QUISER SER", esclareceu sua posição.

É bom lembrar que, Jojo Todynho perdeu cerca de 60 kg depois da cirurgia bariátrica e mudança de hábitos, como dieta e treino. A cantora ainda passou por cirurgias para tirar excesso de pele, gordura e diminuir os seios. Além de ter trocado o implante de silicone por motivo estético, ela explicou que também fez a cirurgia por questão de saúde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho conta como conheceu o novo namorado

A cantora Jojo Todynho está apaixonada! No domingo, 29, ela mostrou a primeira foto trocando um beijo apaixonado com o empresário Kleber Bulhões durante um passeio em um parque de diversões na Califórnia, Estados Unidos. Agora, ela contou como eles se conheceram.

Em conversa com o colunista Leo Dias, a funkeira disse que conhece o empresário há três anos, quando eles deram Match em um aplicativo. Porém, eles perderam o contato e só voltaram a se encontrar há alguns meses. O pedido do namoro aconteceu há poucos dias. Saiba tudo aqui.