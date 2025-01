Jojo Todynho desabafa sobre críticas: 'Sem paciência'

Em suas redes sociais, Jojo Todynho rebateu algumas críticas que recebeu após compartilhar o seu processo de emagrecimento

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Recentemente, a famosa publicou um vídeo em que comentava sobre o seu processo de emagrecimento após realizar a cirurgia bariátrica.

No entanto, a artista recebeu diversas críticas e resolveu se pronunciar sobre o assunto nesta terça-feira, 28, em seu Instagram Stories.

"As pessoas falam 'com bariátrica, com plástica é mole'. É? Vai lá e faz. As pessoas têm essa mania de querer depositar a frustração delas nos outros, de falar que tudo é mole. Por que você não fez? E se você estivesse no lugar, iria fazer também. As pessoas não conseguem interpretar o que está sendo dito. Gente, não é mole não. Tudo vem do querer. Se você quer mudança, você vai ter mudança", começou ela.

Em seguida, Jojo fez uma reflexão sobre o tema. "As pessoas levam tudo ao pé da letra, elas entendem como querem. Eu estava falando que ter dinheiro ajuda, mas você também tem que querer ter essa mudança. Não adianta, se você não quer, se você não busca essa disciplina, não vai mudar. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Você tem que querer transformar a sua vida, querer viver um processo de transformação. Como eu estou sem paciência, eu fui lá e arquivei. Porque o povo começa com 'agora é mole'. Ué, gente. Não é mole não. Eu nunca quis e agora eu quis, e aí?", concluiu, afirmando que é sempre válido mudar de opinião.

Regra para festa de aniversário

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. A famosa completará 28 anos no dia 11 de fevereiro e já está preparando a sua festa.

Recentemente, a cantora publicou um vídeo em seu Instagram Stories e revelou uma regra importante que seus convidados precisarão seguir.

"Vim agilizar aqui as coisas do meu aniversário, vou fazer um bolinho porque a vida é para ser celebrada. Já deixei o recado, já está bem explicadinho: Convidado não convida. Povo parece até quadrilha. 'Posso levar fulano? Posso levar ciclano? Fulano está aqui em casa, pode ir comigo?'. Para com isso. Nasceu sozinho e vai morrer sozinho. A outra pessoa também tem que ter um grau de 'semancol'. Se você não tem intimidade nenhuma, vai fazer o que no bolinho dos outros? Isso é falta de noção", começou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que não tolera esse tipo de atitude. "É a mesma coisa que você chegar na casa dos outros para fazer visita sem avisar, você perguntou se a pessoa estava a fim de receber uma visita? É falta de noção, sim. Falta de senso você ir para a festa dos outros, para a casa dos outros sem ter nenhum tipo de intimidade, até mesmo que conheça, mas não tem intimidade. Mais sem noção ainda é quem chama, eu tenho pavor disso. É feio".

