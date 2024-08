Após cirurgia nas mamas, Jojo Todynho revela como faz para ir à faculdade

'É o processo', contou Jojo Todynho, que ainda está em recuperação; a cantora também disse que está impedida de tomar banho completo

Nesta segunda-feira, 19, Jojo Todynho revelou que vai de motorista para a faculdade após a cirurgia plástica que realizou nas mamas, após perder mais de 50 kg. Para não perder aulas, a cantora e apresentadora contará com a ajuda do profissional.

Em seus stories Jojo contou como vem fazendo para se trasnportar: "Não tô dirigindo não, meu motorista vai me levar e me buscar, não vou nem levar o Vade Mecum - livro de consulta para estudantes de Direito, vou levar só o caderno e o estojo para fazer minhas anotações", esclareceu a funkeira.

A ex-fazendeira ainda esclareceu que está com dores e tem dificuldade de fazer movimentos bruscos: "Eu não consigo nem fazer assim [movimento do braço]. Só tô nesse momento, tô passando uma água com sabão, se não o cecezinho vem. Tô fora. Só tá dando para tomar aquele banho perecível. Mas é o processo. Tô aguardando para fazer minha drenagem", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho mostra vídeo de sua cirurgia nas mamas

Nesta sexta-feira, 17, a famosa compartilhou um vídeo revelando como foi a operação e o que foi feito. Além de ter trocado o implante por motivo estético, ela explicou que também fez a cirurgia por questão de saúde.

"Realizando mais uma etapa para minha saúde e bem estar! Decidi tratar a mama cuidando da parte funcional e estética. Na cirurgia optamos em ter como resultado final as mamas menores, proporcionais ao meu tórax, reposicionadas e firmes. Realizamos mastopexia para reposicionamento e redução das mamas, troca do implante mamário de 1050ml para 600ml e confecção de sutiã interno para melhor sustentação", contou sobre a mudança drástica do implante.

Em seguida esclareceu a questão da saúde: "A displasia mamária é uma condição benigna que afeta o tecido mamário, causando dor e desconforto. Ela é caracterizada pela formação de nódulos ou cistos nas mamas, resultando em alterações na textura do tecido. A displasia mamária é causada por uma mudança hormonal, em particular, no metabolismo do estrogênio. Mulheres no período pré-menstrual e na menopausa, principalmente sem reposição hormonal, estão mais suscetíveis a essa alteração. Acomete principalmente mulheres entre 20 e 40 anos".