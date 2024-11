Jojo Todynho dá sua opinião sobre a escala 6X1. Saiba o que ela disse

Jojo Todynho reage ao ver a polêmica que questiona a escala 6X1 nas jornadas de trabalho dos brasileiros e dá sua opinião sincera

A cantora Jojo Todynho opinou sobre a polêmica envolvendo a discussão da escala de trabalho 6x1. O assunto dominou a internet nesta semana por causa da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que pede o fim desta modalidade de trabalho.

Com toda a repercussão, a funkeira deu a sua opinião nas redes sociais. Ela contou que é muito difícil ter apenas uma folga por semana e contou qual é o estilo de trabalho que defende.

"Vou falar uma coisa para vocês, 6x1 é pesado pra c*ralho, Deus me livre. Shopping então. Trabalhei uma vez só, seis meses, nunca mais na minha vida porque é muito ruim. Não só em shopping, trabalhar 6x1 é muito ruim, cansativo mesmo. 4x3 não concordo, acho que seria muito ruim para todos. Tudo fica muito mais caro, o povo vai querer reduzir salário porque ia ter que fazer escalas, contratar mais pessoas para trabalhar. 5X2 eu super concordo. Trabalha cinco e descansa dois", disse ela.

E completou: "Eu acho super válido porque todo mundo tem que ter uma qualidade de vida, passar um domingo, um almoço com a família, sábado quer passear, curtir um show. Acho que precisamos desse lazer, temos que ter esse lazer. Até mesmo se você quer fazer um curso, algo diferente na sua vida, você precisa ter tempo. Nossa, Deus me livre, trabalhar no shopping... Teve um aniversário da minha avó que teve um almoço e eu desenrolei com a minha gerente e ela deixou eu chegar um pouquinho mais tarde para eu almoçar com a minha avó. É muito triste, tá todo mundo lá, reunido, conversando, brincando e você tem que cumprir com os seus compromissos. Todo trabalho que você se compromete, tem que cumprir com eles, mas é cansativo, você não vê os seus filhos crescerem. Quem tem filho pequeno, o filho dorme de um jeito, amanhece de outro e você não consegue acompanhar. Tem apresentação no colégio e você não consegue ir porque tá presa no trabalho".

Por fim, Todynho disse: "Essas coisas vão se ajustar da forma que tem que se ajustar e vai ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo, não pode só beneficiar um lado. Acho que todos os lados tem que ser beneficiado e todo mundo tem que ter o prazer de poder curtir com a sua família".

