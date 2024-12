Jojo Todynho elege vestido justinho para passeio com amiga

Jojo Todynho aproveitou o tempo livre para passear com uma amiga no shopping e elegeu um vestido justinho para a ocasião

Nesta segunda-feira, 23, Jojo Todynho aproveitou o tempo livre para curtir um passeio com a amiga Luane Dias no shopping Village Mall, localizado no Rio de Janeiro.

As duas pararam para tomar um café juntas e não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos. Jojo, inclusive, esbanjou sorrisos.

Para a ocasião, a famosa apostou em um vestido branco tomara que caia bem justinho e com um recorte estratégico, o que ressaltou ainda mais a boa forma física de Jojo, que passou por uma cirurgia bariátrica há pouco mais de um ano.

Antes e depois

A cantora Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao ostentar a sua nova silhueta nas redes sociais. Nos últimos tempos, ela emagreceu cerca de 74 kg após mudar seus hábitos alimentares e também realizar a cirurgia bariátrica. Com isso, o corpo dela mudou bastante.

Nas redes sociais, a estrela surgiu de biquíni durante uma sessão de bronzeamento artificial. Ela mostrou a nova barriga chapada e as curvas impecáveis.

Com isso, os internautas relembram uma foto de Jojo Todynho de biquíni antes de sua transformação corporal. Recentemente, ela contou que estava com 146 kg quando operou, mas já tinha chegado a pesar 160 kg. Hoje em dia, ela está com 86 kg.

A cantora Jojo Todynho pode se tornar apresentadora em breve! Isso porque ela gravou um programa piloto da nova versão do Casos de Família, atração clássica do SBT.

Ela esteve nos estúdios da atração ao ser cotada para ser uma das estrelas à frente do retorno do programa, que está fora da grade de programação há alguns meses.

Em conversa com o colunista Leo Dias, a estrela contou que adorou a experiência na gravação e está feliz com o seu desempenho na frente das câmeras. "Foi maravilhoso, me senti em casa. A plateia foi à loucura. Foi direto o piloto, não precisou repetir nem nada. Eu amei!”, disse ela.

Leia também: Jojo Todynho impressiona com árvore de Natal com decoração 'básica'