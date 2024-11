João Vitor Silva se desafia na carreira com estreia em longa de terror: 'Tudo pela arte'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Vitor Silva adianta sobre seu próximo longa e confessa desafio ao ingressar no gênero de filmes de terror

O mês de novembro promete ser de grandes conquistas para o ator João Vitor Silva (28), onde na última segunda-feira, 4, ele estreou em Garota do Momento, novela das seis da Globo, e também aguarda o lançamento do filme Sala Escura. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista celebra atual momento da carreira e revela desafio na carreira ao estrear em filme de terror: "Tudo pela arte".

Sala Escura é um longa de terror-suspense, gênero que vem crescendo no Brasil, o filme está com estreia marcada para o dia 14 de novembro. João Vitor confessa que está com grandes expectativas para assistir esse trabalho.

"Assim como o público, a gente ainda não viu o filme pronto. Existe uma magia que acontece ao ver o resultado final, ao ver uma cena após a outra ver, com música, os efeitos tudo funcionando. O público pode esperar um filme com muito ritmo, muito intenso, muita agonia e terror", adianta.

João Vitor Silva tem dedicado sua vida à arte desde os 4 anos de idade, mas confessa que é o seu primeiro longa de terror, ele avalia essa experiência: "É como se fosse o meu primeiro filme [...] O mais difícil desse gênero é esse temperatura que se faz muito alta e tensa o tempo todo. É um filme onde não existe relaxamento".

O ator revela que não é acostumado em assistir filmes de terror, por isso a construção do personagem foi desafiador, mas ele reforça que esse foi um fator que aumentou se interesse em aceitar integrar o elenco do longa.

"Eu acho que como ator, é um desafio de fazer um trabalho desse tipo, assim que chegou esse convite, eu topei esse desafio, exatamente, por ser algo muito diferente. Eu, João, normalmente não gosto de filmes de terror, não me interesso na minha vida pessoal em assistir, o que me deixou ainda mais com vontade de fazer. Quando chegou o filme, cheguei a assistir algumas coisas, para buscar de referência, alguns filmes de terror, confesso que passei alguns medos, algumas madrugadas, tive alguns pesadelos, mas tudo pela arte, tudo para fazer esse trabalho com essa entrega e levar ao público essa credibilidade", finaliza.

