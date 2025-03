O cantor João Lucas e a empresária Sasha Meneghel estiveram na Fazenda do cantor Leonardo para celebrar o aniversário do ator João Guilherme, em fevereiro

Nesta terça-feira, 18, o cantor João Lucas e a esposa, a empresária Sasha Meneghel, decidiram esclarecer os rumores sobre a viagem à Fazenda Talismã junto com Bruna Marquezine para celebrar o aniversário do ator João Guilherme. O burburinho do passeio começou após a atriz não aparecer em nenhuma foto da família do então namorado, o filho caçula do cantor Leonardo.

“Quem é mais provável de me contar o que aconteceu na Fazenda Talismã?”, perguntou a apresentadora Tata Estaniecki no podcast PodDelas. “Não aconteceu nada! Foi muito legal e as pessoas têm grandes problemas em criar histórias e cenários que elas não sabem”, disse João.

E mencionou um momento com Leonardo na ocasião: “O que foi muito legal foi o Leonardo servindo churrasco pra gente, sentando, cantando, abrindo as Cabarés [cervejas] dele. E estava todo mundo lá curtindo, sabe. Não aconteceu nada”, garantiu.

E completou: “Quando abri a internet fiquei pensando: ‘Aonde aconteceu tudo isso que as pessoas estão falando, porque eu não vi’”, disse. “O nosso meio gera fofoca o tempo todo. Isso é o suco do Brasil. Que preguiça!”, desabafou Sasha.

Marido de Sasha fala sobre polêmica envolvendo Bruna Marquezine

João Lucas havia comentado sobre a polêmica envolvendo Bruna Marquezine e a família de Leonardo.

Em meio aos julgamentos pela postura discreta da ex-global e suposições sobre o que teria acontecido, o genro de Xuxa Meneghel disse que as pessoas não estavam lá para verem o que realmente ocorreu e que o agradecimento pela recepção foi feito fora das redes sociais. Confira!

