Marido de Sasha fala sobre polêmica envolvendo Bruna Marquezine: 'Não viu'

Após repercussão da visita discreta de Bruna Marquezine na fazenda de Leonardo, marido de Sasha, João Lucas, fala o que houve; ele estava no local

O marido de Sasha, João Lucas, resolveu comentar sobre a polêmica envolvendo Bruna Marquezine e a família de Leonardo. Nos últimos dias, o cantor esteve presente com a atriz na fazenda Talismã para o aniversário de 23 anos de João Guilherme e viu o que se passou por lá.

Em meio aos julgamentos pela postura discreta da ex-global e suposições sobre o que teria acontecido, o genro de Xuxa Meneghel disse que as pessoas não estavam lá para verem o que realmente ocorreu e que o agradecimento pela recepção foi feito fora das redes sociais.

"Como alguém pode opinar sobre algo QUE NÃO VIU, um lugar que NÃO FOI ou uma ocasião QUE NÃO ESTEVE PRESENTE? simples… não tem como. fim de papo, próxima pauta", começou indagando. "Ao mesmo tempo, eu já estive em lugares onde o que tava acontecendo não correspondia com o que parecia nas redes sociais. ou seja, NÃO DÁ PRA SABER, a menos que você esteja presente", continuou.

João Lucas então rebateu sobre não terem agradecido Poliana Rocha e Leonardo. "Ah mas não postou nada agradecendo” vocês não conseguem agradecer pessoalmente? ou pelo whatsapp? só é de verdade se for num story?", questionou.

Ainda nos últimos dias, o marido de Sasha postou fotos ao lado da amada curtindo a fazenda Talismã, propriedade que é uma das maiores de Leonardo e que pode estar valendo mais de R$ 60 milhões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Poliana Rocha revela como Bruna Marquezine conquistou coração de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como o amado ficou encantado com a presença de Bruna Marquezine na fazenda, ou melhor, da cachorrinha da atriz. Em seus stories, a mãe de Zé Felipe postou um momento do sertanejo com a pet.

Sem aparecer nas postagens da família de João Guilherme na rede social, a ex-global teve sua filhinha de quatro patas fazendo sucesso em alguns vídeos. No registro publicado pela empresária, Leonardo apareceu brincando com a peludinha em um carrinho de brinquedo. Veja o momento fofo aqui!

