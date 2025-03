Sasha Meneghel descolore a sobrancelha e ousa no look para festa de Carnaval

Filha de Xuxa Meneghel, Sasha Maneghel descolore a sobrancelha e aposta em vestido ousado para festa de Carnaval ao lado do marido; veja as fotos

A modelo e estilista Sasha Meneghel chamou a atenção ao marcar presença com o marido, o cantor João Lucas, em uma festa de Carnaval no Rio de Janeiro, neste sábado, 28. Isso porque, a filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir ousou na produção.

Para o evento, a jovem, de 26 anos, descoloriu as sobrancelhas e apostou em um vestido todo vazado. De cor verde e de pedras, a peça deixou à mostra as curvas da influenciadora com estilo e muita classe. Além da peça diferenciada, ela elegeu uma bolsinha vermelha para contrastar.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Sasha Meneghel visitou a fazenda do cantor Leonardo para acompanhar a amiga, a atriz Bruna Marquezine, no aniversário de João Guilherme. Na época, ainda os dois eram namorados e o genro de Xuxa Meneghel chegou a se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a ex-global e a família do ex.

João Lucas até postou fotos em clima de romance com a amada no local. Eles aproveitaram a paisagem com natureza para tirarem alguns cliques.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Sasha Meneghel exibe corpo sarado em cliques na praia

Recentemente, Sasha Meneghel chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza em meio a um cenário paradisíaco.

Nas fotos postadas no feed de seu perfil no Instagram, a modelo e empresária ostenta o corpo sarado ao surgir de biquíni enquanto aproveita o dia em uma praia. Nos registros, a filha da apresentadora Xuxa Meneghel aparece fazendo pose na areia e também no mar.

Na seção de comentários, os internautas encheram o post de elogios. "Tão linda", ressaltou uma. "Lindona. A musa do verão", adicionou outra. "Perfeita", acrescentou mais uma; "Sua beleza é surreal!", enfatizou uma terceira. Confira!

