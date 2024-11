João Guilherme e Bruna Marquezine brincam de ‘guerra de água’ no mar

VEJA MAIS FOTOS! João Guilherme e Bruna Marquezine trocam carinhos e fazem brincadeiras durante dia na praia no Rio de Janeiro

Novas fotos do dia de folga de João Guilherme e Bruna Marquezine revelaram um momento divertido do casal apaixonado. Na quinta-feira, 31, os dois aproveitaram uma tarde de sol em uma praia no Rio de Janeiro. Além de exibirem suas belezas impecáveis, os dois também protagonizaram momentos de diversão e sintonia.

Nas novas fotos divulgadas pelos paparazzi, João e Bruna apareceram fazendo brincadeiras no mar. Os dois caíram na risada durante uma ‘guerra de água’ e também correram um atrás do outro. Além disso, eles trocaram abraços e carinhos enquanto se refrescavam na água do mar.

Vale destacar que o casal está junto há alguns meses e vive um relacionamento discreto. Eles ainda não fizeram aparições oficiais juntos em eventos públicos, mas já deram aos fãs algumas fotos de momentos de carinhos. Nas redes sociais, eles já postaram fotos abraçados e em clima de romance durante viagens.

O look com transparência de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine atraiu todos os olhares ao marcar presença no desfile da grife Saint Laurent na Semana de Moda de Paris, na França. A estrela foi convidada para prestigiar o desfile da coleção do verão 2025 da marca.

Lá, a morena usou um look deslumbrante. Ela apostou em um modelito todo com transparência composto por body e saia longa. Para completar o visual, ela ainda levou um blazer combinando e colocou sapatos pretos de salto alto.

Vale lembrar que, poucos dias antes, Bruna Marquezine esteve em outro evento fashion. Ela prestigiou a Semana de Moda de Milão. Ela acompanhou o desfile da grife Bottega Veneta com um vestido preto longo e justo ao corpo.

Bruna Marquezine - Foto: Getty Images

